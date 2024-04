Laktaši za derbi protiv Radnika traže sudije iz Premijer lige BiH: Samo tako možemo zaštititi integritet takmičenja

Narednog vikenda na programu je meč koji bi mogao da odluči šampiona Republike Srpske i putnika u premijerligaško društvo.

Izvor: Promo/FK Laktaši

Laktaši će u subotu pred domaćom publikom pokušati da nanesu prvi ovosezonski poraz Radniku u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske, te tako smanje prednost Bijeljinaca sa sedam na četiri boda.

Neće to biti nimalo lako, s obzirom da tim Velibora Đurića nije nijednom poražen u tekućem prvenstvu. Ali Laktašani se nadaju da bi u derbiju 24. kola mogli do trijumfa, kojim bi finiš sezone učinili mnogo zanimljivijim i svojim navijačima vratili nadu da do kraja mogu prestići Semberce na tabeli i izboriti povratak u premijerligaško društvo.

Ipak, pred derbi meč u Laktašima, domaćin se oglasio putem društvenih mreža, tražeći da se za ovaj susret delegiraju sudije iz višeg ranga takmičenja.

"Uzevši u obzir sva dešavanja u Prvoj ligi Republike Srpske, očekujemo da Savez za predstojeći derbi između Laktaša i Radnika delegira sudije iz Premijer lige BiH. S obzirom na to da se radi o jedine dvije ekipe koje vode tijesnu borbu za prvo mjesto, samo ozbiljan pristup organizaciji ovakvog meča može da zaštiti integritet takmičenja", istakao je direktor Laktaša Igor Radeljić.

Protekli vikend u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske obilježio je diskutabilan penal na utakmici Radnik - Leotar, kojim su Bijeljinci došli do tri boda u nadoknadi vremena. Nakon toga, oglasio se i klub iz Trebinje, koji je kao glavnog krivca za poraz označio sudiju Vanju Ajdera iz Banjaluke.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)