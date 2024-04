Rasulo u Hajduku! Nakon predsjednika otpušten i trener

Mislav Karoglan više nije trener Hajduka!

Nakon što su smijenili predsjednika, Hajduk je otpustio i trenera Mislava Karoglana. Njemu se presudili očajni rezultati u 2024. godini, a kap koja je prelila času bio je četvrti uzastopni poraz "bilih", pošto im je nakon Lokomotive i Dinama, koji ih je pobijedio i u domaćem prvenstvu i kupu, ovog vikenda "mjeru uzela" i Rijeka.

Karoglanu je ovo bio drugi mandat u Hajduku. Vodio ga je od septembra do decembra 2022. godine, nakon čega ga je zamijenio Ivan Leko. A kada je Leko krajem oktorba 2023. otišao, Karoglan se vratio i zadržao do danas. Uz to, Karoglan je na početku ove sezone bio trener Istre, koju je vodio na tri kola.

Serijom loših rezultata gotovo da se okončao san Hajduka o trofejnoj sezoni.

Iako je jedno vrijeme bio lider i činilo se da će "skinuti krunu" najvećem rivalu Dinamu, Hajduk je sada na trećem mjestu sa čak 10 bodova zaostatka u odnosu na Rijeku. Ispred njih je i zagrebački klub koji ima pet bodova više i utakmicu manje od svojih rivala (Varaždin), što govori da ćemo ubuduće gledati trku udvoje. I u njoj nije Hajduk.