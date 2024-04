Rožman nahvalio ekipu Borca pa poručio: "Najveći motiv nam je da pokažemo svima da vrijedimo"

Trener Sarajeva Simon Rožman najavio utakmicu između njegovog tima i ekipe Borca.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbalski klub Sarajevo nastavlja borbu za izlazak u Evropu. Sutra (20. april) u goste stiže lider šampionata i finalista Kupa BiH ekipa Borca.

Povodom meča, na kojem neće biti gostujućih navijača, na konferenciji predstavnicima medijima se obratio trener bordo tima Simon Rožman.

"Malo nas je iznenadilo ovo nevrijeme, pa smo morali neke stvari improvizovati što se tiče umjetne trave. Kako god. Odradili smo sve što smo stavili ispred sebe za ovu sedmicu. Čeka nas dobra utakmica. Sve utakmice protiv njih su bile zanimljive i atraktivne, puno toga je bilo za vidjeti, uvijek su odlučivali sitni detalji. Pod suspenzijom su Radović i Čelik. Što se tiče Radovića, bilo je neopravdano sve što se pisalo o njemu, jer je on zlato za našu ekipu. Dečko je karakteran. Sve je bilo iscenirano. Grube riječi su bile neopravdane, moja greška je što nisam iskomunicirao bolje. Svi ostali su zdravi, iako nisu svi na 100 ostao. Imamo još vremena do utakmice da odaberemo onih deset. Očekujem dobru utakmicu s naše strane. Na pravom smo putu. Pola sezone je iza nas. Sedam utakmica do kraja, dosta toga za pokazati, vjerujem da možemo odigrati jedan dobar meč. Pozivam naše vjerne navijače, sa njima smo puno jači. Nadam se da će vrijeme biti tako da će se što više ljudi skupiti, pa da ih razveselimo sa dobrom igrom", započeo je Slovenac, a prenosi Sport1.

Osvrnuo se na kvalitete banjalučkog tima.

"Teško će neko nekoga iznenaditi taktički. Znamo šta i kako igraju, na koji način se brane. Imaju dobru tranziciju, teško je probiti njihov niski blok, dobri su u prekidima. Pogotovo imaju jak kvalitet na desnoj strani. Probaćemo u nekim nijansicama se prilagoditi, ali najviše ćemo raditi ono što dosad mislim da radimo dobro. Ne vjerujem da bi neka taktička stvar mogla odlučiti derbi", dodao je on.

Utakmice Sarajeva i Borca u posljednje vrijeme često donose veliku napetost.

"Psihološki momenat će biti jako bitan, puno pričamo o tome ove sedmice. Biće jako bitan odziv na sve stvari. Mislim da smo u sebi mirni, znamo šta očekivati, ali je najbitnije da ne skrenemo na neke strane koje nisu naš fokus. Nije to njima lako, ali mislim da je ova sezona vrhunsko iskustvo za sve ove igrače šta ova liga znači i na koji se način postaviti te ne ići na drugi teren na kojem nismo jaki", rekao je šef stručnog štaba bordo-bijelih, pa dodao:

"Ima dosta do kraja. Najveći nam je motiv da dokažemo svima da vrijedimo. Pitanje je da li je teže igrati kod kuće protiv Borca ili na strani u Modriči. Kada analiziram kako ekipe igraju protiv sebe i protiv nas – to nije ista slika. Veselim se ovoj utakmici", zaključio je Rožman.

Meč na Koševu se igra od 20.45 časova.