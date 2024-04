Autor Nikola Lalović

15 : 19 Konferencija za medije je završena Vladan Milojević je ovim završio svoje obraćanje i sada samo čekamo utakmicu!

15 : 17 O komentarima na suđenje "Nemam ja tu šta da komentarišem, ne bavim se tim, još kad bi se time bavio... Ima u klubu organa koji se bave time. Mnogo toga je nepravedno prema tim ljudima, i oni su ljudi. Neke naše greške se mnogo manje vide nego njihove. Mislim da svetla ne treba da budu na njima, mnogo važnosti pridajemo tome. Kada se to stalno spominje, to bude malo ružno. Imam poverenja u sudije koje sudije. Takvi su, kakvi su, naši su. Kao i igrači i treneri i tereni. Mnogo bi više benefita imali kada bismo davali podršku, kada bismo bili više poztiivni nego negativni. Nemam ja tu šta da komentarišem, rekao sam sve", prokomentarisao je suđenje.

15 : 15 Da li pobeda Zvezde znači kraj trke? "Ne znači",jasno je rekao Milojević.

15 : 15 Duljaj nije na klupi, to je prednost? "Mi ne vidimo šta drugi treneri rade, ja se fokusram na svoju igru. Ne znam da li će to nešto da remeti. Što se tiče statistike, ja to stvarno ne znam. Bitno je da smo spremili utakmicu na najbolji mogući način, videćemo da li će to biti dovoljno", smatra on.

15 : 13 Prošli put je pričao o nekim stvarima van terena, a sad? "Nisam nezadovoljan iz razloga ono što sam rekao tada stojim pri tome. Nadam se da je sve to drugačije. Mi smo neko ko treba da se fokusira na igru. Ja sam rekao što sam mislio iskreno, mislim da tu ima zlonamernosti, da tu nema istine, ali takvi smo mi, to volimo. Ali hajde da se ne vraćamo na to, nadam se da će derbi opravdati očekivanja", rekao je o tome.

15 : 12 Nema Duljaja na klupi? "Niti sam pratio niti to što sam ja ovde ne sačivanja ekipu samo šef struke, Partizan ima stručni štab, o tome ne razmišljamo sa moje strane", rekao je o Duljaju koji će telefonom komunicirati sa štabom. A hoće li probati da ga ometaju? "Nek ostane na šaljivosti, to je njihova stvar, sve je to legitmno".

15 : 11 Ako ne pobedite derbi? "Kod nas se stvorila slika da derbi utakmica ima posebnu draž, to je posebno takmičenje. Na kraju ispadne da neko uzme titulu, a ne pobedite u derbiju onda bude zašto niste pobedili... To su stvari u koje ne ulazim, Imamo pravi sportski pritisak, igramo derbije protiv ekipe koju poštujemo. Uvek imaju respekt od mene kao i sve ekipe."

15 : 09 Nije Zvezda dobila dva derbija? "Ja nikada nisam rekao da je moja favorit ni u čemu. To su stvari za novinare i navijače. Rekao sam, video sam da smo prvenstvo završili, a sad krećemo plejof gde imamo 21 bod u opticaju. Ovo iza nas me uopšte ne interesuje. To što se tiče favorita i ne favorita, nije to prikladno pričati. Izvor: MN PRESS

15 : 08 Da li će Zvezda biti ona prava? "Jedno je neđšto što se radi, drugo je nešto što se vidi. Spremamo utakmicu uvek ozbiljno, ponoviću se ali ne igrate fudbal sami. Nemamo mi samo publiku, pa dobijemo aplauze samo ii kritike. Imamo i protivnika. Sve najbolje i o stručnom štabu Partizana, to je veliki klub, niko ne radi više na improvizaciji. Imate protivnika koji je možda nekad bolji, nadahnutiji, to su nijanse koje stvore da utisak utisak bude da li je dobro ili nije. Fudbal je možda jedini sport gde se veže rezultat uz igru, kad u košarci pobedite niko ne priča kako ste igrali. Ali to je draž fudbala. Najidealnije bi bilo da rezultat spojimo sa dobrom igrom. To zavisi i od protivnika", dodao je on-.

15 : 05 Da li je neki derbi bitniji? "Znate kako rekao sam i u uvodu da imamo tri različita takmičenja. Završili smo regularni deo takmičenja, onda imamo mini ligu u plejofu, a sasvim treće takmičenje je kup. Za mene je svaki naredni trening i utakmica su najbitniji. Imamo nekih nedoumica i problema što se tiče igračkog kadra. Videćemo u razgovoru sa lekarima i štabom oko sastava za sutra", dodao je Milojević.

15 : 04 Nema tajni između nas i Partizana! "Otvaramo utakmicom sa Partizanom, ali nas očekuju podjenadko jake i druge utakmice. Očekivanja? Mislim da je 21 bod u opticaju, a sa druge strane igramo sa protivnikom gde smo pre malo više od mesec dana bili u drugačijoj situaciji u vezi njih. Nema tu nikakvih tajni, znate da je derbi praznik fudbala i nadam se da ćemo ponoviti dostojnu igru u derbiju".

15 : 01 Počelo je! Krenula je konferencija za medije, Vladan Milojević je pred novinarima.