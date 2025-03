Stevandić o potjernici: Dokaz mržnje prema Srpskoj (VIDEO)

Predsjednik Narodne skupštine RS, Nenad Stevandić, komentarisao je zahtjev Suda BiH za raspisivanje međunarodne potjernice, ističući da je jasno da BiH želi da se isključi iz INTERPOL-a, jer se, kako je rekao, radi o domaćim predstavnicima vlasti, a ne kriminalcima.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On je ocijenio da postoji sukob nadležnosti u BiH, a da u članu tri Statuta INTERPOL-a piše da se za vjerskim i političkim liderima ne raspisuju potjernice.

"Ali, taj njihov bijes, ta srbofobija, mržnja koja se odašilja na dnevnom nivopu prema svim predstavnicima Srba, govori da su oni potpuno izgubili kompas. Sam ovaj potez će vjerovatno u Lionu izgledati nevjerovatan", rekao je Stevandić.

On je naglasio da u ovom slučaju nema pravnog pokrića, niti ima drugih uslova koji se moraju ispuniti prije zahtjeva za raspisivanje potjernice.

"Ali, oni smatraju da je došao čas kada je Srbija nestabilna zbog protesta, kada je Evropa u nekoj ratnoj poziciji prema Rusiji, a nas pokušavaju da slikaju kao neke ruske eksponente, što je takođe netačno jer mi samo nećemo da prekidamo svoje veze sa Rusijom. Mi smo samostalni. Osim toga misle da se situacija unutar BiH na taj način oblikovala da su oni među opozicionim političkim liderima pronašli alternativu. Mi imamo tih nekoliko liderčića koji na dnevnoj bazi učestvuju u antisrpskoj histeriji iz Sarajeva, koji pljuju po vlastitoj državi i institucijama i koji nas okrivljuju za ono što Bošnjaci rade zajedno sa Kristijanom Šmitom", poručio je Stevandić.

Dakle, objašnjava Stevandić, nelegalno postavljen visoki predstavnik hoće sam da mijenja zakone, da on u zakonima propisuje ko je kriv, a na bazi toga se podižu optužnice i rapisuju potrage.

Мржња и хајка из Сарајева у садејству са незрелим опозиционим лидерима из Републике Српске неће уздрмати Републику Српску већ Босну и Херцеговину.pic.twitter.com/QbAEWKfyMI — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic)March 27, 2025

"To sve podržava mali hor Šmitovih dječaka u Republici Srpskoj, ti nezreli liderčići, kao što to rade u Srbiji. To je jedan zajednički proksi protiv svih nas, to je hibridna operacija. Kao što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio kraj obojene revolucije u Srbiji, tako ćemo i mi da najavimo brzi kraj te njihove hibridne revolucije protiv Republike Srpske. Zapravo, njima je ostalo vrlo malo vremena da se dogovore, kako sa međunarodnim faktorima, tako i sa nama. Očito je da oni sa ovim žele da izazovu međunarodni sukob širih razmjera. Gospoda Višković, Dodik i ja radimo svoje ustavne funkcije, a ja imam čak imunitet koji nije dirao ni Ustavni sud BiH, ni visoki predstavnik, ni bilo ko", kaže Stevandić.

On je naglasio da se ništa suštinski nije promijenilo od nedavnog dolaska predsjednika Srbije u Banjaluku.

"Osim što je u čitavom svijetu jasno saznanje da BiH ovakvim ponašanjem, zloupotrebom Suda i Tužilaštva, preuzimanjem ustavotvorne i zakonodavne funkcije od pojedinca, dovodi BiH do kritične tačke postojanja. Mi ćemo ostati jedinstveni, tvrdi, fokusirani na prevenciju rata, jer mi smo jedini koji sprečavaju rat u BiH. Ostaćemo usko povezani sa Srbijom i njenim rukovodstvom i koristićemo sva svoja, kako Dejtonska prava, tako i prava iz Povelje UN", rekao je Stevandić.

Komentarišući činjenicu da Sud BiH traži raspisivanje međunarodne potjernice za onima koji su javno dostupni, Stevandić je rekao da je to dokaz mržnje koja prevazilazi sve racionalne okvire.

"Јa sam juče i prekjuče predsjedavao Narodnom skupštinom, u vrijeme kada neko traži međunarodnu potjernicu protiv mene?! Nisam predsjedavao parlamenom Francuske, Italije ili Grčke, nego Republike Srpske i bio u Banjaluci. Prema tome, ovdje je toliko laži i neskrivene mržnje prema Srbima, koja je postala neka vrsta obaveze u BiH. Ona se ispoljava kroz pravosuđe, kroz međunarodne predstavnike koji nemaju akreditaciju SB UN. Srpska je stabilna, institucije funkcionišu i ona je jedini operativan i samoodrživi dio BiH. Srpska ništa nije uradila protiv Bošnjaka, Hrvata. Ona je čuvajući svoju samobitnost došla na udar nelegalnih grupa koje stoje iza Kristijana Šmita i koji pokušavaju da instrumentalizuju opoziciju u Republici Srpskoj. Završiće kao što završava obojena revolucija u Srbiji. A, legitimna rukovodstva Srpske i Srbije će i dalje ostati i vladaće isključivo voljom naroda, a ne voljom stranaca", zaključio je Stevandić.

