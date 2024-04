Zvezda prodaje Krasoa? Isplivali detalji: Njima je nuđen, ali nisu zainteresovani

Žan Filip Kraso navodno je nuđen ruskoj Lokomotivi koja nije bila zainteresovana da ga angažuje...

Izvor: Profimedia

Crvena zvezda navodno prodaje važnog igrača. Žan Filip Kraso je na izlaznim vratima sa "Marakane". Tako tvrde ruski mediji koji otkrivaju nove detalje. Navodno je sprski klub nudio ofanzivca Lokomotivi koja nije bila zainteresovana da ga angažuje i da se upusti u pregovore.

"Lokomotiva traži novog napadača, ne žele da produže ugovore sa Džjubom i Hmaulićem. 'Meč TV' je već pisao da je Kraso jedna od opcija i da ga je Zvezda već nudila moskovskom timu koji nije pokazao interesovanje", poručio je ruski novinar Andrej Pankov.

Kraso je na početku sezone pružao fantastične partije i onda je u jednom momentu samo prestao da igra fudbal. Vladan Milojević je došao na klupu crveno-bijelih i pokušava da mu pronađe pravu ulogu. Nedavno je pričao baš o njemu pošto su on i Uroš Sremčević predvodili napad u meču protiv OFK Vršca.

"Krasoa smo stavili da prvi put igra zajedno sa malim Urošem Sremčevićem, željeli smo da prvi put igramo sa dva špica. On ima kvalitet, pokušavamo da mu pronađemo najbolju poziciju. Probali smo ga u Surdulici na desnom boku, danas je bio u špicu. Dijete dobro radi, ne mogu ništa da mu kažem. Očekujem mnogo do njega, vjerujem da će on to nama da vrati", istakao je trener Crvene zvezde. Izgleda da ima sve manje vremena da to uradi...