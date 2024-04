Trener Crvene zvezde vratio u ekipu reprezentativca Obale Slonovače

Ofanzivac Crvene zvezde Žan Filip Kraso posljednjih mjeseci traži svoju ulogu u klubu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde prošli su u polufinale Kupa Srbije, pošto su u srijedu uveče na svom terenu savladali OFK Vršac (3:0). Trener Vladan Milojević imao je prostor da kombinuje, pa se u napadu po prvi put našao tandem Uroš Sremčević - Žan Filip Kraso. Бio je to eksperiment koji je šefu stručnog štaba trebalo da otkrije njihove mogućnosti, a posebna enigma je reprezentativac Obale Slonovače.

Ofanzivac crveno-bijelih stigao je ljetos kao slobodan igrač, nakon impresivne sezone koju je odigrao u drugoj ligi Francuske. Tokom priprema i prvih utakmica u novoj sezoni djelovalo je da će biti najjače oružje u timu Baraka Bahara - sve na terenu radio je veoma lako i elegantno, bio je izuzetno efikasan i produktivan, a onda je u jednom momentu prestao da igra fudbal. Kao da se dogodilo nešto što je zaustavilo Krasoa.

Možda su to bili iznenadni transferi u finišu prelaznog roka, kada je Crvena zvezda riješila da zaoštri konkurenciju u timu, a možda i česte rotacije ofanzivnih igrača koje je Barak Bahara pravio iz meča u meč. Uglavnom Kraso se polako gubio, sve dok nije došlo do situacije da više vremena provodi na klupi nego na terenu. To sada pokušava da popravi Vladan Milojević.

"Krasoa smo stavili da prvi put igra zajedno sa malim Urošem Sremčevićem, željeli smo da prvi put igramo sa dva špica. On ima kvalitet, pokušavamo da mu pronađemo najbolju poziciju. Probali smo ga u Surdulici na desnom boku, danas je bio u špicu. Dijete dobro radi, ne mogu ništa da mu kažem. Očekujem mnogo do njega, vjerujem da će on to nama da vrati", istakao je trener Crvene zvezde.

Ukupno, Žan Filip Kraso je za Zvezdu odigrao 27 mečeva uz učinak od osam golova i pet asistencija, ali brojke ne pokazuju realno stanje stvari. Šampion Afrike sa reprezentacijom Obale Slonovače posljednji gol u Superligi Srbije postigao je krajem oktobra 2023. godine, što znači da je već skoro pola godine bez pogotka u prvenstvu.

Nakon toga je tresao mreže Radničkog iz niša u Kupu Srbije i Gvineje Bisao u prvom kolu Kupa afričkih nacija, ali je i od tog posljednjeg pogotka prošlo više od tri mjeseca. Najavu da bi mogao da prevaziđe krizu i ponovo zapleše kao na početku sezone Kraso je navijačima pokazao u Surdulici, gdje je maestralnim potezom spojio sa golom Aleksandra Kataija, za velika tri boda protiv Radnika.