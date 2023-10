"Zapalio" Marakanu u Ligi šampiona, pa nestao! Šta se dešava sa Zvezdinim napadačem?

Trener Crvene zvezde objasnio status Žan Filipa Krasoa.

Rezervista Crvene zvezde Žan-Filip Kraso zablistao je u Ligi šampiona protiv Jang Bojsa na Marakani, ali potom nije dobio ni minut na gostovanju Red Bul Lajpcigu. Zašto? Trener Barak Bahar govorio je o tome u petak, u najavi meča protiv IMT-a u subotu na stadionu Voždovca (18.30).

"Svaki igrač ima uspone i padove, kada je riječ o igri u toku sezone. Kraso je mnogo pomogao ekipi na početku šampionata, naravno vjerujem da će tako i nastaviti. Očekuje se od njega da to čini i u budućnosti, kao i da će biti na terenu. Vjerujemo u njega", izjavio je Izraelac.

Kraso je zaista imao oscilacije u igri, prešao je put od igrača koji je "letio" po terenu tokom ljeta, do vidljivo demotivisanog nastupa protiv Mančester sitija, ali se poslije toga ipak probudio za Jang Bojs. U svom prvom meču u Ligi šampiona na Marakani, on je ušao sa klupe i atraktivnim potezom pokrenuo akciju u kojoj je Osman Bukari pogodio gol Švajcaraca. Međutim, ni poslije toga kreativni ofanzivac iz Obale Slonovače nije uspio da se izbori za minutažu.

Kraso je poslije tog meča u Superligi dobio 15 minuta protiv Radničkog 1923 i 16 minuta protiv Javora, dok ni u Kupu, ni protiv Red Bula nije igrao ni minut. Bahar najavljuje da će se to uskoro promijeniti, a ako je tačno, to znači da Zvezda ipak nije otpisala napadača koji je već pokazao da može da joj pruži mnogo. U prva vtri kola Superlige, on je postigao pet golova uz dve asistencije, ali je nakon toga stao i postepeno igrao po poluvrijeme, dok nije potpuno pao u drugi plan.

Pred Zvezdom su utakmice protiv IMT-a u subotu, TSC-a u sredu i potom protiv Radnika iz Surdulice sljedećeg vikenda i to će vjerovatno biti i testovi Baraka Bahara za to na koga će moći da računa u jako važnom meču protiv Red Bula na Marakani, 7. novembra.