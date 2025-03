Karan: Interpol ne raspisuje potjernice za političke progone

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas da institucija Interpola u svojoj stogodišnjoj karijeri nikada nije i ne smije raspisivati potjernice za političke progone.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Karan je naveo da Interpol ima svoja pravila prema kojima ne može nikada raspisivati potjernice za one osobe koje se politički proganjaju iz vjerskih, etičkih, ideoloških, ratnih ili nekih drugih razloga.

"Smatram da će pokazati svoju profesionalnost na bazi akata Interpola", rekao je Karan novinarima u Prijedoru.

On je istakao da je dobro da se na ovakav način izvrši internacionalizacija da šira međunarodna zajednica shvati da je ovdje riječ o neviđenom progonu lutajućeg stranca i lutajućih neustavnih institucija.

"Republika Srpska je to prepoznala i dala institucionalni odgovor. Narodna skupština Republike Srpske donijela je niz zakona koji su obavezujući za sve institucije Republike Srpske u kojima isključivo i dominantno štiti svoju ustavnu poziciju, štiti Ustav Republike Srpske, štiti Ustav i BiH i štiti Dejtonski mirovni porazum. Upravo u tom se nalazi i odgovor za rješenje ove krize. Vratite se u Dejton, vratite se u Ustav, otjerajmo Kristijana Šmita", poručio je Karan.

On je ocijenio da je BiH u najvećoj ustavnoj i ugovornoj krizi u posljednjih 30 godina, da se ustavna odnosi na činjenicu da su vanustavne institucije sa jednim lutajućim strancem dovele do takve kulminacije da BiH sada prema ustavno-pravnim elementima više nije država, ali nije ni protektorat jer i protektorati imaju svoje pravila.

"Ona je do te mjere urušena i urušila svoj ustavni poredak da je to nezamislivo danas u demokratskom savremenom svijetu. Ova kriza je nastala, prije svega, odlukama Šmita i podrškom vanustavnih institucija, prije svega Suda i Tužilaštva, koji su svesredno napravili podršku da se otvori jedan politički montirani proces protiv predsjednika Republike", naglasio je Karan.

On je podsjetio da je proces počeo prije dvije godine, da se nastavlja po istoj matrici udarom na sve ustavne institucije Republike Srpske, Narodnu skupštinu, Vladu i predsjednika Republike i da je do te mjere to bezobrazan, licemjeran politički postupak da dovodi u poziciju da potpuno uruši i Ustav i ustavnu poziciju i elemente Dejtonskog mirovnog sporazuma do neprepoznatljivosti i nepopravljivosti.

"U ovom njihovom nastavku političkog progona dobro je to što će nesvjesno i oni iz međunarodne zajednice shvatiti o čemu se ovdje radi, da će shvatiti da Šmit i neustavne institucije ruše Dejtonski mirovni sporazum, da ruše međunarodno pravo, međunarodnu konvenciju koja štiti međunarodne ugovore, ruše domaće pravo, ruše Ustav BiH, rušeći dominantno ustavnu poziciju Republike Srpske", zaključio je Karan.

Podsjećamo, Sud BiH zatražio je od Interpola raspisivanje međunarodne potjernice za predsjednika RS Milorada Dodika i predsjednika NSRS Nenada Stevandića.

(Srna)