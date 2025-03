Željeznice RS: Do kraja mjeseca radnicima će biti isplaćene februarske plate

Uprava "Željeznica Republike Srpske" isplatiće do kraja mjeseca februarske plate radnicima, zaključeno je nakon današnjeg sastanka sa štrajkačkim odborom sindikalnih organizacija u ovoj kompaniji.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Portparol "Željeznica Republike Srpske" Aleksandra Simić rekla je da će februarska plata biti isplaćena do kraja mjeseca, što je i zakonom predviđen rok, dok će martovska plata biti do Vaskrsa, 20. aprila.

"Štrajkački odbor još nije odustao od štrajka najavljenog za 2. april i danas su na mišljenje dobili odluku o minimalnom procesu rada, sa kojim se nisu saglasili i na koji imaju primjedbe", rekla je Simićeva, te dodala da mišljenje sindikata ne odlaže njegovu primjenu.

Predsjednik Sindikata željezničara Jelenko Dobraš rekao je da je stav štrajkačkog odbora nepromijenjen i da od štrajka ne odustaju bez pisanih garancija ispunjavanja njihovih zahtjeva od Vlade Republike Srpske.

Predsjednik Sindikata mašinovođa Republike Srpske Simo Cvjetković pojasnio je da sindikati ne podržavavaju odluku o minimalnom procesu rada koji je iz 2016. i traže zajedničku izradu novog.

On je rekao da od Uprave nisu dobili pouzdanu garanciju da su u mogućnosti plate isplaćivati do 15. u mjesecu, osim da će one biti isplaćivane do kraja mjeseca.

"Naše ostale zahtjeve, kolektivni ugovor i povećanja plata, Uprava to ne može dati bez garancije Vlade i mi smo predložili da se održi sastanak", kaže Cvjetković.

(Srna/MONDO)