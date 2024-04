"Ulazim, Ančeloti plače i kaže: Volim te!" Zato ga zovu Don: Tad sam posumnjao, ali bilo je kasno!

Nije bilo lako da ode iz Reala, a kada je vidio da Karlo Ančeloti plače...

Izvor: AgenciaLOF/Action Plus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Real Madrid je prošao Mančester siti i Toni Kros i Luka Modrić nastavljaju put ka šestoj titulu u Ligi šampiona. Na pet će ostati njihov treći partner iz veznog reda, koga je Karlo Ančeloti uz suze molio da ostane u Madridu i nije uspio da ga natjera da se predomisli!

Nakon devet godina u prestonici Španije 2022. godine je Kazemiro riješio da pređe u redove Mančester junajteda i tako ide stopama Rafaela Varana koji se još ranije preselio na "Old Traford. Nakon 336 utakmica za Real Madrid i 18 trofeja sa 30 je stameni Brazilac otišao za 70.000.000 evra. Iako je Karlo Ančeloti i suzama probao da ga ubijedi da ostane!

"Odlučio sam da odem nakon osvajanja Lige šampiona. Već sam vidio da je moje vrijeme u Madridu prošlo, bio sam u dobrim godinama za odlazak, želio sam da nastavim da rastem Odluka nije bila nimalo laka, ljudi su me veoma voljeli", rekao je Kazemiro koga su sada u timu zamijenili mladi lavovi - Federiko Valerde, Oreljan Čuameni, Eduardo Kamavinga...

Ipak, Karlo Ančeloti ga je zamalo zaustavio! Nije želio da najmlađeg iz svog veznog trija koji je godinama dominirao izgubi ni po koju cijenu. A kakvu posebnu vezu "Don Karlo" ima sa igračima govori i ova anegdota sjajnog Brazilca.

"Samo sam jednom dvoumio o odlasku iz Madrida u Mančester junajted. Bio je petak i sve je bilo gotovo. Morao sam da treniram, a nisam trenirao, jedino što je nedostajalo je potpis. Išao sam da razgovaram s Ančelotijem i on je već znao da odlazim. Ulazim u njegovu kancelariju, on se okreće i plače, kaže mi da ne želi da odem, da me veoma voli... i tu sam posumnjao u svoju odluku. Ali već sam dao riječ Junajtedu i to mi je bilo važnije od svega", rekao je Brazilac.

Dvije godine kasnije on je veoma daleko od nivoa fudbala u kome je učestvovao u Real MAdridu, ali je bar mogao da navija za Real protiv Mančester sitija u Ligi šampiona. Mada, nije bilo lako gledati meč u kome se "kraljevski klub" brani.

"Kao navijač Reala sam patio. Real zna kako da prođe u takvim utakmicama, ali sam strahovao. Već sam znao, Siti ima jako dobre igrače i nevjerovatnog trenera koji zna šta želi. Real se branio, branio i branio. Jako sam srećan zbog bivših saigrača", iskren je Kazemiro.

(MONDO, N. L.)