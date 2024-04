Ćavi bljuvao vatru na sudiju nakon El Klasika: Neka me kazne, reći ću!

Trener Barselone smatra da je njegov tim oštećen u El Klasiku

Izvor: Twitter/Mundo Deportivo/TV arena sport/Screenshot

Nakon poraza svoje Barselone od Real Madrida u El Klasiku, trener poraženog tima Ćavi bio je veoma ljut zbog rada sudije Cezara Sota. Najviše mu je zamjerio nepriznati gol u prvom poluvremenu, kada lopta jeste prešla gol-crtu prije nego je uhvatio golman Reala Andrej Lunjin. Ipak, arbitar i njegove kolege u VAR sobi procijenile su da lopta nije čitavim prečnikom ušla u gol i zato nije bio priznat pogodak.

"Veoma sam razočaran. Ako želimo da kažemo da je ovo najbolja liga na svijetu, ali nema 'gol-line' tehnologiju. Svi su vidjeli da je lopta ušla. Od Hetafea, na početku sezone, upozoravam da mi se ne sviđa ono što vidim. Danas je bila kulminacija besmislenih stvari... Ako hoćemo najbolju ligu na svijetu, moramo da uvedemo tehnologiju. Pred meč sam rekao da bih volio da sudija bude neprimjetan i da sve bude dobro. I ništa od toga nije bilo", rekao je Ćavi.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

"Svi su vidjeli i mogu da me kazne. To je moj pogled na stvari. Sada hoću samo da pričam o utakmici, jer nismo pobijedili zbog nekih detalja, a to nam se događa jer i dalje gradimo tim. Moramo da budemo ponosni na to kako smo igrali".

Poslije poraza u "El Klasiku", Barselona zaostaje 11 bodova za Realom na sedam kola prije kraja. "Na svoj tim sam ponosan. Mislim da smo bili bolji i da smo se bolje takmičili. Igrali smo veoma dobro, kontrolisali igru, zaslužili pobjedu. Izmakli su nam bodovi u situaciji u kojoj nismo dominantni, poput tranzicije. Šteta, zaslužili smo više".

Nije htio da priča o svojoj budućnosti i o odlasku na kraju sezone. "Nije vrijeme za to. Moramo da 'svarimo' poraz i da razmišljamo o meču protiv Valensije. Ima još šest utakmica do kraja i imamo posao pred sobom. Borba za titulu je uvijek teška"