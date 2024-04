Nekadašnji predsjednik Trabzonspora pronađen mrtav u svojoj kući

Nekadašnji predsjednik Trabzonspora pronađen je mrtav u svojoj kući, prenose mediji u Turskoj.

Izvor: mondo.ba

Preminuo je Mehmet Ali Jimlaz, bivši predsjednik turskog fudbalskog kluba Trabzonspor i nekadašnji ministar sporta i omladine u Turskoj, prenose tamošnji mediji. Jilmaz (76) pronađen je mrtav u svojoj kući u Istanbulu, a prema prvim informacijama "nikakve sumnjive okolnosti" nisu dovele do smrti, navodi se.

Jilmaz je inače jedan od najpoznatijih sportskih radnika u Turskoj koji je imao i ozbiljne političke veze. Između ostalog, uspio je da izbori autonomiju Fudbalskog saveza Turske i jedan je od najzaslužnijih za "dizanje" fudbala u toj zemlji od devedesetih godina prošlog vijeka. Na čelu Trabzonspora bio je u tri navrata, od 1982. do 1988., pa od 1989. do 1992, a zatim od 1997. do 2000. godine.