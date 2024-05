Spektakl u srpskom fudbalu: Sedam golova, dva penala, a presudila je "prevara"

Feđa Dudić i Žarko Lazetić sumirali su utiske poslije nevjerovatnog meča TSC-a i Radničkog.

Kakav smo spektakl vidjeli u Superligii Srbije! TSC je poveo sa 4:0 golovima Jovanovića, Đakovca i Stojića u prvih 15 minuta, zatim je Vidosavlević promašio penal, a na kraju je nakon penala Đakovca za 4:0 uspio tim iz Kragujevca da pravo niotkuda uvede ovaj meč u pravu dramu. Sahli i Bukumira uz autogol Stojića su postavili konačnih 4:3. TSC je ovim uspio da osigura igranje u Evropi naredne sezone i da se približi Partizanu na samo dva boda razlike u borbi za drugo mjesto, a Radnički je pokazao da ima zašto da se nada igranju u Evropi.

"Utakmica kao što smo i očekivali. Sigurno da mi i Radnički garantujemo golove, tako se i desilo. Sjajno prvo poluvrijeme 3:0 moglo je biti i više, Ušli u 4:0 i poslije toga naravno i Radnički ima svoj kvalitet, približili su se, ali bez obzira na to mogu samo da budem zadovoljan što smo u ovakvoj konkurenciji osigurali to treće mjesto tri kola prije kraja. Toi je velika stvar. Sigurno da smo zbog toga zadovoljni. Analiziraćemo sve detalje i spremamo se da budemo što bolji i u te posljednje tri utakmice", rekao je Žarko Lazetić, pa se osvrnuo na meč sa Čukaričkim u narednom kolu: "Sigurno da ćemo probati da ponovimo stvari koje su bile odlične, a bilo je opuštanja u defanzivi i to će Čukarički znati da kazni. Igrali smo sa njima prije mjesec i po dana i znamo otprilike šta nas očekuje. Protivik u rangu Radničkog, ali mi smo ovdje sa svima favoriti i probaćemo to da opravdamo i u nedjelju."

Šef struke Radničkog Feđa Dudić je istakao da je loša igra njegovog tima u prvih 15 minuta presudila. Sada njegovu ekipu u posljednja tri kola čekaju mečevi sa Partizanom, Crvenom zvezdom i Vojvodinom i teška, teška borba za Evropu.

"Defintivno nas je TSC "prevario" u prvih 15 minuta. Iz jednog našeg posjeda znali da su opasni kada oduzmu loptu jer napadaju dubinu primili smo gol. Drugi gol iz kornera našeg gde nismo sjekli neke lopte, a vidjeli ste u posljednjem minutu kako oni "namazano" igraju, pa idu u našeg golmana, ne daju mu da izvede loptu... To su neke dječije bolesti gdje treba da odrastemo, gdje mi trebe da idemo u njihovog golmana da mu ne damo da baci loptu u kontru. Bilo je prekasno sve, možda da smo dali taj gol iz penala i da smo ušli u drugo poluvrijeme sa dva gola zaostatka bilo bi drugačije. Drugo poluvrijeme ponovo poklonimo taj penal faktički iz ničega. Na kraju smo spasili čast i pokazali karakter. Mi idemo dalje, tri kola imamo i nadamo se da ćemo uraditi nešto. U narednim mečevima možemo da očekujemo da čemo manje da griješimo, da nećemo da poklanjamo golove kao danas. Danas smo pokazaili da možemo da igramo ravnopravno sa najboljih ekipama u Srbiji", istakao je Dudić.