Radnik je šampion Republike Srpske! Bijeljinci izborili plasman u Premijer ligu BIH!

Bijeljinski klub remijem u Mrkonjić Gradu ovjerio šampionsku titulu četiri kola prije kraja sezone u Prvoj ligi RS.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Radnik iz Bijeljine vratio se u Premijer ligu BIH!

Ekipa Velibora Đurića remizirala je 1:1 sa Slobodom u Mrkonjić Gradu i tako četiri kola prije kraja matematički obezbijedila titulu prvaka Republike Srpske pošto imaju 12 bodova prednosti nad Laktašima, koje su oba puta savladali ove sezone.

Dok su drugoplasirani Laktaši rutinski već u prvom poluvremenu obezbijedili trijumf protiv Modriče 3:0, fudbaleri Radnika našli su se u nezgodnom položaju pošto je Sloboda povela 1:0 i činilo se da će proslava titule (ponovo) biti odgođena.

Namučili su izabranici Marka Tešića goste iz Bijeljine, ali nisu izdržali do kraja. Naprotiv, autogolom Danilovića bijeljinski klub stigao je do izjednačenja 1:1, odnosno do remija koji im je donio šampionsku titulu.

Bio je to jedini remi u subotnjim utakmicama 30. kola, u kojima su redom slavili domaćini.

Porazi će najteže pasti Ljubiću i Borcu iz Kozarske Dubice, ekipama koje se bore za opstanak.

Prnjavorski klub poražen je 1:0 na gostovanju Željezničaru u Banjaluci, a potkozarska ekipa pretrpjela je težak poraz 3:0 na gostovanju Drini u Zvorniku.

Obje ekipe i dalje su “iznad crte”, ali bi Borac mogao da padne u zonu ispadanja ukoliko Velež ostvari trijumf u Foči protiv Sutjeske.

PRVA LIGA RS – 30. kolo

Sloboda – Radnik 1:1 (1:0)

Željezničar Sport tim – Ljubić 1:0 (0:0)

Famos – Rudar Prijedor 2:0 (1:0)

Laktaši – Alfa Modriča 3:0 (3:0)

Leotar – Kozara 2:0 (1:0)

Drina – Borac 3:0 (2:0)

Sutjeska – Velež (19.00)

Nedjelja (12. maj):

Omarska – Romanija (17.00)

Odigrano u petak:

BSK – Slavija 1:2 (0:0)