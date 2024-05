Raspucani Borac oborio rekord – najuspješnije gostovanje crveno-plavih u PLBIH!

Banjalučki Borac prvi put postigao šest golova u gostima.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri banjalučkog Borca velikim korakom grabe ka tituli šampiona BIH, a posljednji u nizu napravljen je na Tušnju gdje su crveno-plavi deklasirali Tuzla siti – 6:2.

Poveo je domaćin, ali je onda proradila Borčeva mašina i vrlo brzo stigla do preokreta i do poluvremena povela 4:1, da bi crveno-plavi do kraja meča potpuno deklasirali Tuzlake i upisali ubjedljiv trijumf 6:2.

Ekipa Vinka Marinovića tako je oborila klupski rekord, odnosno prvi put postigla šest golova u jednoj gostujućoj utakmici u Premijer ligi BIH.

Do jučerašnjeg trijumfa nad Tuzlacima crveno-plavi su najviše postigli pet golova na strani, bilo je to 4. maja 2014. kada su savladali Leotar u Trebinju rezultatom 5:0.

Borac je, inače, tri puta dosad postizao po šest golova, ali na svom terenu.

Na meču protiv Rudar Ugljevika 8. novembra 2003. godine u Banjaluci bilo je 6:0 za crveno-plave, a identičnim rezultatom savladan je i GOŠK 9. maja 2012.

Uvijek kada je postizao šest golova Borac je uspio da sačuva svoju mrežu, pa je rezultatom 6:0 savladana i Mladost Doboj Kakanj 1. avgusta 2020. godine. To je ujedno posljednji put da su Banjalučani bili ovako ubjedljivi.

Sjenku na ubjedljiv trijumf Borca u ponedjeljak protiv Tuzla sitija bacio je incident poslije utakmice, kada su pripadnici specijalne policije pretukli navijače banjalučkog kluba, popularne Lešinare i ubacili im suzavac u autobus. Zbog svega ovoga oglasio se i klub iz Platonove ulice i zatražio da se odgovorni policajci kazne.