Marinović nakon rapsodije u Tuzli: Još jedan korak do titule! Osmanhodžić: Ovo je maksimum, vidite za šta je dovoljan!

Treneri Borca i Tuzla sitija sumirali su današnji meč na Tušnju.

Ubjedljivim trijumfom na Tušnju (2:6) Borac je "spustio ruku na titulu"!

Crveno-plavi su deklasirali Tuzla siti na gostujućem terenu i došli u priliku da već večeras proslave trofej – ako Zrinjski u Gabeli (21.00) ne savlada GOŠK. Ako, međutim, mostarski tim dođe do pobjede, Borac bi treću titulu prvaka BiH mogao da obezbijedi sljedećeg ponedjeljka na Gradskom stadionu, pobjedom protiv Igmana.

"Nismo najbolje počeli, dobili smo gol, ali smo se brzo vratili. Došli smo do izjednačenja i onda smo polako počeli da preuzimamo igru i vrlo brzo smo došli do ta tri gola koja su nam omogućila visoku prednost. U drugom poluvremenu je bila takva situacija da smo čekali priliku da dođemo do petog gola, međutim nismo. Tuzla se vratila na 4:2 i opet smo poslije toga imali jednu dobru reakciju i došli do jako važne pobjede. Ovom prilikom bih čestitao momcima na pobjedi, ostalo nam je još jedno kolo, još jedan korak do titule", rekao je poslije utakmice trener Borca Vinko Marinović, kojeg može da raduje činjenica da je golove na Tušnju postiglo šest različitih strijelaca.

"Naravno da možemo da budemo zadovoljni, bilo nam je bitno da pobijedimo. Imamo još nekih problema što se tiče povrijeđenih igrača, nismo mogli da računamo na neke igrače koje smo imali u rosteru. Međutim, ovi igrači koji su ušli pokazali su još jednom da smo ove sezone imali širok izbor igrača."

Adnan Osmanhodžić, trener tuzlanskog tima, bio je vidno razočaran pred kamerama TV Arena sport. Njegova ekipa je ostala na pretposljednjem, 11. mjestu, sa mizernim šansama da i naredne sezone igra u Premijer ligi BiH. Za Gabeljanima kasni pet bodova, a u naredna dva kola gostuje Zrinjskom i dočekuje Velež.

"Nažalost, moram da kažem – ovo je naš maksimum u ovom trenutku. Borimo se sa onim što se borimo čitave polusezone, a to je primanje golova. Mi očigledno treba da damo 3-4 gola da bismo mogli da pobijedimo. To se vuče cijele polusezone, ali igraćemo do kraja, pokušaćemo da osvojimo neki bod, ali ide to jako teško. Dali smo maksimum, ali vidite za šta je taj maksimum bio dovoljan", rekao je Osmanhodžić, dodavši:

"Ne bih da pričam o kvalitetu, kvalitet je kad imate tim i 11 igrača, nije kvalitet pojedinac."







