Šampion svijeta optužen za grupno silovanje, mora nazad u Argentinu!

Strelac posljednjeg gola na Svjetskom prvenstvu u Kataru Gonzalo Montijel optužen je za grupno silovanje.

Izvor: Anna Gowthorpe / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nastavlja se istraga protiv reprezentativca Argentine i desnog beka Notingem Foresta Gonzala Montijela. Sada mu je naloženo da mora da bude podvrgnut psihijatrijskim ispitivanjima zbog optužbi da je silovao manekenku na proslavi svog rođendana 2019. godine.

Moraće da se vrati u Argentinu, a 27-godišnji osvajač Svjetskog prvenstva moraće da prođe psihološku provjeru. Montijel koji je zapravo fudbaler Sevilje na pozajmici u Forestu negira sve optužbe, a moraće da dokaže nevinost na sudu 17. i 20. septembra u Buenos Ajresu. Njegov prijatelj Aleksis Akosta koji je takođe optužen za isti zločin će proći kroz istu evaluaciju i svjedočenje ali ranije, 2. i 5. septembra.

Gonzalo Montijel je rođen 1. januara, pa je tako njegova rođendanska žurka bila spojena sa proslavom Nove godine. Žrtva tvrdi da je prije seksualnog napada od strane desnog beka drogirana, a zatim grupno silovana. Prema njenom svjedočenju rodbina i prijatelji fudbalera su joj prijetili. Kada se sve desilo Montijel je još uvijek bio fudbaler River Plejta u kome je i ponikao, a 2021. je prešao u Sevilju. Prošlog mjeseca pojavio se vidio na kome je žrtva rekla:

"Ja sam Karolina, manekenka i hostesa koja je preživjela grupno silovanje čiji je glavni počinilac Gonzalo Montijel, čovjek koji je postigao posljednji gol na Svjetskom prvenstvu. Slavio se njegov rođendan i pozvao me je kući. Upoznali smo se, a oni su me drogirali dok nisam izgubila svijest. To je dokazano tokom istrage, to i da sam vrištala tokom žurke. Gonzalo me je silovao. Dugo sam tražila advokate jer niko nije htio sa mnom na sud, svi su htjeli da se nagodim", navela je ona tada.

