Atletičarku napala krava na treningu: "Pomislila sam da će me ubiti"

Atletičarka Sara Alonso završila je sezonu jer ju je udarila krava na treningu.

Izvor: instagram/printscreen/saraalonso5

Španska atletičarka Sara Alonso morala je da završi sezonu zbog polomljenog rebra. Špankinja koja se bavi ultramaratonom i bila je u završnoj fazi priprema za naredna takmičenja, a sada je na svom instagram profilu obavijestila sve navijače da zbog udarca krave koja ju je napala tokom treninga, neće moći da nastavi sezonu.

Alonso je zadobila višestruke povrede i hitno je hospitalizovana poslije incidenta, španska atletičarka zadobila je prelom šestog rebra i zbog toga se nalazi u bolnici. Sara će propustiti nekoliko važnih takmičenja u nastavku sezone, pa je neće biti na Font Rumeu, Sijera Zinalu ili OCC ultra trci na Monblanu.

I poslije velike traume koju je proživjela, Špankinja je napisala: "Iako djeluje kao šala, to je najveća noćna mora koju sam mogla da imam. Potpuno sam slomljena. Sve je išlo tako dobro ove godine, a leto je toliko obećavalo... i činjenica da je tako brzo prošlo me iznutra slama. Čim sam počela da treniram, napala me je krava. Zvuči kao šala, ali u bolnici su imali dva slučaja posljednjih godina."

"Prošla sam kroz jednu od najstrašnijih situacija u svom životu i u jednom trenutku sam pomislila da će nastaviti da me bode dok me ne ubije. Prestalo je i uspjela sam da se izvučem odatle, ali imam povrede po cijelom tijelu i najgore od svega, potpuno mi je slomnjeno šesto rebro", objavila je Sara na društvenim mrežama.