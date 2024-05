Petrović najavio utakmicu sa Tuzlom siti: "Idemo gospodski do kraja, druge rezultate neću slušati"

Trener Zrinjskog Željko Petrović najavio je narednu utakmicu svoga kluba.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Željko Petrović, trener Zrinjskog, govorio je na konferenciji za medije uoči utakmice 32. kola Premijer lige BiH protiv Tuzla sitija, koja će biti odigrana u ponedjeljak.

Meč se igra u Mostaru, a Petrović je poručio kako se njegov tim za ovu utakmicu priprema kao i za sve ostale.

“Pripremamo se kao i za sve ostale utakmice. Jedino što ja nisam bio prisutan tu u protekla četiri dana, jer sam bio bolestan i nadam se da će biti sve ok. Za nas je svaka sljedeća utakmica bitna. Sa dobrom igrom protiv Tuzla sitija nastavljamo niz dobrih igara i idemo prema finalu. Ako odigramo loše, biće to loša uvertira za finale. Nama je ta utakmica veoma važna, kao i sve ostale. Mi smo Zrinjski, mi smo gospodski klub i idemo do kraja onako kako veliki klub treba da igra. Kao veliki klub idemo dobiti sve do kraja. Ko nas dobije, pružićemo mu ruku i čestitati”, rekao je Petrović.

Šef stručnog štaba mostarskog kluba govorio je i o Tuzla sitiju i njihovoj poziciji na tabeli.

“Kada sam ja došao, bili su u poziciji da ne mogu ispasti, jer su toliko uložili u ekipu i to jeste klub koji je mlad. Ne pobjeđuješ uvijek sve samo sa parama ili sa budžetom, jer tu ima i do karaktera igrača, vođenja ekipe, načinu igre i treniranja. Ljudi sa strane misle da je to lako, ali nije, jer je trenerski posao težak, a možda i najteži posao koji može da bude. Ne treba puno letjeti kada si gore, jer može neko krila da ti skrati, da možeš doći na dno. Zbog toga se uvijek treba ponašati, igrati i biti normalan u svemu, odnosno kada si ili na vrhu, na sredini ili dnu”, rekao je on pa dodao:

“Žalosno je da jedan klub, koji ima finansije, koji hoće da investira, ispadne, ali vidite da je sve tu moguće. Oni još nisu matematički ispali, imaju još dvije utakmice, ali poznavajući ove prilike, ja mislim da su oni ispali i Zvijezda 09, koja, prema mom mišljenju, nije najgora ekipa, ali ih je koštao prvi dio prvenstva. Mislim da te dvije ekipe ispadaju, ali najgore je igrati takve utakmice i protiv takvih ekipa jer dođu tu i onda se rastrče, te hoće da igraju, što je sasvim normalno.”

Na pitanje da li će osluškivati rezultat iz Banjaluke i čekati eventualni kiks Borca, Petrović je poručio:

“Mi idemo na naš način, odnosno gospodski do kraja. Druge rezultate neću slušati, jer ćemo čuti na kraju utakmice šta i kako bude. Ako dobiju, čestitaćemo im, onako korektno i ljudski. Onda ćemo se spremati za finale Kupa BiH isto protiv Borca. Ako Borac dobije ili odigra neriješeno, mislim da je onda gotovo, tako da nama ništa drugo ne ostaje nego da im čestitamo”, zaključio je Željko Petrović.