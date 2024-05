Barbarez dopunio spisak za Englesku i Italiju: Pozvan i fudbaler koji se prije šest mjeseci oprostio od "zmajeva"!

Sergej Barbarez je na spisak uvrstio i Stjepana Lončara, koji je u novembru prošle godine isticao da je završio reprezentativnu karijeru.

Fudbalsku reprezentaciju BiH u prvoj polovini juna očekuju prijateljske utakmice sa dva učesnika predstojećeg prvenstva Evrope.

"Zmajevi" će 3. juna u Njukaslu ukrstiti koplja sa Engleskom, dok će šest dana kasnije u Empoliju biti gosti Italije, a ovog ponedjeljka je selektor Sergej Barbarez uputio dva nova poziva za ove duele.

Tako će u konkurenciji za ovaj dvomeč biti defanzivac Ankaragučua Nihad Mujakić i vezni fudbaler Ferencvaroša Stjepan Lončar, koji je, zanimljivo, nakon lošeg nastupa selekcije u kvalifikacijama za EURO odlučio krajem novembra prošle godine da stavi tačku na reprezentativnu karijeru.

"Nisam to ranije govorio u medijima, ali završio sam reprezentativnu karijeru, to sam korektno rekao i ljudima u Savezu. Rezultati u kvalifikacijama posljedica su svih odnosa u Fudbalskom BiH, za koje znamo kakvi su. Momcima koji igraju nije lako, ima tu puno nefudbalskih problema. Svim srcem želim da BiH prođe dodatne kvalifikacije i plasira se na Euro, ali da bi došao rezultat, prvo se moraju posložiti stvari u Savezu", bile su za Sportske novosti tada riječi Stjepana Lončara, koji je do sada odigrao 11 utakmica u bh. dresu.

Debitovao je u februaru 2018. godine, kada je na kormilu bio Robert Prosinečki, a za sada posljednju utakmicu odigrao je u septembru 2021. godine, kada je BiH u prijateljskom meču odmjerila snage sa Kuvajtom.

Nihad Mujakić je, sa druge strane, do sada odigrao dva meča za BiH, i to u novembru, u okviru kvalifikacija za EURO 2024.

