Zvanično - Čelsi ima novog trenera! Vratio Lester u Premijer ligu, pa stigao među "plavce"!

Tim sa Stamford bridža dobio je novog trenera.

Upražnjeno mjesto trenera u Čelsiju, nastalo odlaskom Maurisija Poketina, popunio je Enco Mareska!

Nekadašnji italijanski veznjak i bivši prvotimac brojnih klubova (Juventus, Fiorentina, Bolonja, Fiorentina, Sevilja, Olimpijakos, Malaga, Samdporija, Palermo i Verona) zvanično je imenovan za trenera tima sa Stamford bridža, dogovorivši saradnju na pet godina, uz mogućnost produženja ugovora na još jednu sezonu!

"Pridružiti se Čelsiju, jednom od najvećih klubova na svijetu, san je svakog trenera. Zato sam ovoliko uzbuđen što sam dobio ovu priliku. Radujem se radu sa veoma kvalitetnom grupom igrača i osoblja, sa željom da nastavimo klupsku tradiciju uspjeha i učinimo navijače ponosnim", kratka je poruka Mareske objavljena na zvaničnom sajtu "plavaca".

Prethodne sezone vodio je, kroz Čempionšip, Lester do titule i povratka u Premijer ligu, a ovo će mu biti četvrti samostalni trenerski posao, s obzirom na to da je ranije vodio tim Mančester sitija do 23 godine i Parmu.

Takođe, bio je pomoćnik, tokom pretprošle sezone, pomoćnik Pepu Gvardioli na klupi seniorskog tima "građana", te u Sevilji Vinćencu Monteli i Vest Hemu Manuelu Pelegriniju.

