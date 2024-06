Zvezda dovodi Milojevićevog ljubimca! Stiže bez obeštećenja, a treba da bude veliko pojačanje!

Iskusni fudbaler želja je Vladana Milojevića, jer su već sarađivali na Kipru.

Izvor: George Christophorou / Zuma Press / Profimedia

Vrijedno se radi u Crvenoj zvezdi između dvije sezone! Nakon rastanak srpskog šampiona sa Aleksandrom Dragovićem, Nemanjom Milunovićem i Zoranom Popovićem klub je prodao Osmana Bukarija i Marka Stamenića,angažovao Luku Ilića i kupio Nemanju Stojića, a pominje se i Nemanja Radonjić! Aktivnostima u prelaznom roku nije kraj - kao slobodan igrač u klub će stići reprezentativac Gvineje Bisao Dalsio (28), dosadašnji fudbaler APOEL-a sa Kipra.

Riječ je o centralnom veznom fudbaleru koji pokriva dio terena između dva kaznena prostora. Dalsio je ljevonog, a često umije da "pripuca" sa distance, ukoliko mu protivnička odbrana ostavi previše prostora. Uvid u sve njegove kvalitete trener Crvene zvezde Vladan Milojević imao je tokom sezone 2022/23, kada su sarađivali na Kipru.

Tokom te sezone Dalsio je odigrao 44 utakmice u svim takmičenjima, ostvario po četiri gola i asistencije, i bio glavni kreator igre svog tima. Milojević mu je povjerio ključeve tima, a očigledno je opravdao povjerenje srpskgo stručnjaka koji ga sada želi kao pojačanje pred izazove na tri fronta - u Superligi, Kupu Srbije i kvalifiakcijama za Ligu šampiona gdje crveno-bijele očekuje samo jedan dvomeč, u plej-ofu.

Centralni vezni fudbaler karijeru je uglavnom gradio u portugalskim ekipama. Ponikao je u Belenensešu, prešao u rezervni tim Benfike, a zatim išao na pozajmice u Belenenseš i Glazgov Rendžers. Uslijedili su grčki timovi Panetolikos i Jonikos, prije nego što se 2022. godine preselio na Kipar. U dresu APOEL-a odigrao je 81 meč za dvije godine, uz sedam golova i 10 asistencija.

Dalsio je rođen u Portugalu, a u mlađim kategorijama i nastupao je za tu selekciju. Odigrao je osam mečeva za reprezentaciju do 19 i još šest mečeva za reprezentaciju do 20 godina, ali je onda promijenio fudbalsko državljanstvo. Postao je reprezentativac Gvineje Bisao, zemlje svojih predaka, i u nacionalnom timu do sada zabilježio pet mečeva.

(MozzartSport/MONDO/D. N.)