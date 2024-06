Ljubinko Drulović govorio je za MONDO o lekcijama koje treba izvući sa EURO2000, kao i o savjetu koji je dao Zlatan Ibrahimović. Od reportera MONDA Milutina Vujičića sa Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić/Instagram/FSSrbije/Screenshot

Na današnji dan prije 24 godine odigrana je jedna od najluđih utakmica u istoriji naše reprezentacije. Nećemo čak pogriješiti ako kažemo da se to odnosi ne samo na našu reprezentaciju, nego i na sva prvenstva Evrope. Slovenija je Šarlroi vodila 3:0 protiv Jugoslavije, imala igrača više poslije isključenja Siniše Mihajlovića, ali je naša ekipa uspjela da preokrene. Kako? Teško je to čak i sa ove distance odgonetnuti, ali zauvijek ćemo pamtiti dva gola Sava Miloševića i jedan Ljubinka Drulovića...

"Da, na današnji dan prije 24 godine je bila utakmica sa Slovenijom, jedna od najboljih na EP svih vremena... Stvarno je bila veoma zanimljiva i još sada opet igramo sa Slovenijom. Niko nije zaboravio tu utakmicu i uvijek se sjete mog imena zbog te utakmice. To je bio značajan bod iako je malo falilo da ih pobijedimo i sa deset igrača. Prošlo je toliko godina, niko nije očekivao toliku pauzu, eto isto kao mi i Slovenci. Nadam se da ćemo napraviti bolji rezultat nego tada!", rekao je s osmijehom na licu Ljubinko Drulović za MONDO iz hotela "orlova" u Augzburgu.

Vidi opis "Zlatan je totalno u pravu za ono što reče Piksiju!" Drulović za MONDO: 24 godine od najluđeg meča ikada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Ja sam imao odlično Evropsko prvenstvo i bio sam među šest najbolje ocijenjenih igrača poslije prve faze. Vidio sam čak neki dan podatak da sam najbolji asistent, i to pored Figa, Bergkampa, Bekama, oni su imali po tri, a ja četiri. Vrlo značajan podatak za mene. Individualno je bilo super, ali kolektivno je trebalo da izvučemo pouke".

Može li današnja generacija Srbije da nauči nešto od tog "inata" koji je viđen protiv Slovenije? I sam Drulović vjeruje da može: "Treba samo vjera u svoj kvalitet, vidim da su svi motivisani, vjeruju u ono što rade, da možemo, tako da sam uvjeren da ćemo se svi vratiti zadovoljni vratiti iz Njemačke u Srbiju", poručio je bivši fudbaler, danas selektor mlade reprezentacije Srbije koji je tu uz još Jovana Damjanovića i Aleksandra Lukovića.

Jugoslavija - Slovenija Izvor: YouTube/Golden Age

Prema njegovim riječima, meč sa Slovenijom bi mogao da bude ključan u borbi za drugo mjesto u grupi, napominje da i treći može dalje, ali naglašava da ne treba zaboraviti ni Dansku. Takođe, napominje da Srbija treba da "igra na rezultat" kako i treba na turnirskim takmičenjima, a posebno ga raduje što vidi da je atmosfera na treninzima na najvišem nivou.

A da bismo bili na nivou, čuli smo već šta je poručio Zlatan Ibrahimović selektoru Piksiju. Tražio je "diciplinu", što potvrđuje i Drulović: "Naravno, to je jedna od najvažnijih stvari u fudbaluu, to je sve, to morate da imate 90+ minuta. Odgovornost je tu, oni igraju u velikim klubovima, igraju vrhunske utakmice. Svi protivnici su teški ako im dozvolite. Mislim da je Zlatan totalno u pravu, to je glavni faktor modernog fudbala!", naglasio je.

"Ko će sada biti Ljubinko sa četiri asistencije? Imamo dosta igrača, sve zavisi ko bude igrao. Tu su Tadić, Kostić, Živković, Sergej, svi su dobri u zadnjem pasu, imaju fudbalsku magiju i treba od njih očekivati golove i asistencija i oni će pomoći Mitroviću i Vlahoviću da finalizujemo svoje akcije", zaključio je Drulović priču za MONDO.

Pogledajte 05:57 Ljubinko Drulović za MONDO Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(Mondo.rs - Milutin Vujičić)