Piksi ovo nije dao nikome drugom da uradi! Selektor zasukao rukave i udaljio sve sa terena, pogledajte zašto

Reprezentacija je trenirala prvi put u Augzburgu, a teren je pripremio selektor Dragan Stojković lično. /Od izvještača MONDA sa Evropskog prvenstva, Milutina Vujičića./

Izvor: MONDO/Milutin Vujičić/Kurir/Nemanja Nikolić

Reprezentacija Srbije trenirala je prvi put u Augzburgu, na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, a izlazak izabranika Dragana Stojkovića Piksija oduševio je navijače na "Rosenaustadionu". Nekoliko hiljada fanova klicalo je reprezentativcima, čuli su se vrisci kada je Dušan Vlahović izašao iz tunela, kao i skandiranja kada je selektor Stojković kročio na teren. A, na njemu je selektor još jednom pokazao ko je gazda.

Dok je pripremao teren za trening, Piksi je insistirao da lično namjesti markere i nije dopustio nikome drugom da to učini. Išao je od jednog do drugog mjesta na terenu i postavljao ih tamo gdje je zamislio. I na taj način, Piksi je pokazao da nema "malog i velikog" posla, ni "malih i velikih zadataka" u poslu u kojem je uspio da Srbiju prvi odvede na Evropsko prvenstvo. I tu ne želi da stane, već želi da u Gelzenkirhenu i Minhenu uvede Srbiju u nokaut fazu EP, u kojoj je posljednji put igrala 2000. godine, kada je on bio kapiten.

Pogledajte kako Piksi priprema teren za trening Srbije:

Pogledajte 01:08 Piksi namešta markere, nije dao nekome drugome to da radi Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Navijači su u velikom broju došli na stadion, skandirali imena Dušana Vlahovića, Dragana Stojkovića Piksija, aplaudirali fudbalerima uz koje će vjerovatno veliki broj prisutnih biti i u nejdelju, na prvoj utakmici Evropskog prvensta, Srbija - Engleska.

BONUS VIDEO: Reprezentativci Srbije pozdravili navijače