Đoković postaje trener, već se zna prvi učenik: Medvedev otkrio najveću tajnu svjetskog tenisa

Po riječima ruskog tenisera Danila Medvedeva, Novak Đoković će biti trener Aleksandera Zvereva.

Izvor: Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia

Teniska karijera Novaka Đokovića polako se približava kraju, iako to nismo željeli da se dogodi. Najbolji svih vremena mora da razmišlja šta će raditi kada u jednom trenutku okači reket o klin, a njegov prijatelj Danil Medvedev možda je otkrio i previše na konferenciji za medije u Madridu - po riječima Rusa, već se zna čiji će trener biti Đoković.

Ostaje da se vidi da li je Medvedev u pravu kada tvrdi da će Novak Đoković i Aleksander Zverev započeti saradnju čim srpski teniser prekine igračku karijeru. Rus je ovo otkrio na konferenciji na kojoj se ponudio da bude "učenik" najboljeg igrača svih vremena, a pozvao se na jednu raniju izjavu njemačkog asa koji već godinama pripada društvu najboljih.

"Čuo sam u Australiji da je Saša Zverev rekao da mu je Novak obećao da će raditi sa njim godinu dana kada završi karijeru", prenosi ono što je rekao Danil Medvedev ruski "Šampionat". Poznata je želja ruskog tenisera da sarađuje sa Novakom Đokovićem, ali je pitanje kada će to biti izvodljivo.

"Ne vjerujem da će Novak odmah biti trener, realnije je da će davati savjete i dijeliti svoje iskustvo sa prijateljima koji su mu najbliži na Turu. Zato, ako postoji takva mogućnost, i ja bih bio srećan da budem u takvoj situaciji. Naravno, to se neće dogoditi dok Đoković igra, jer bi ga to stavilo u pogrešnu poziciju. Bilo bi neprijatno za njega, ali on sigurno ne bi dijelio svoje tajne. Zato će se to dogoditi kada okonča karijeru", rekao je Danil Medvedev i kroz smijeh dodao: "Za pet godina".

Kako Đoković može da pomogne Zverevu?

Iako je već godinama jedan od najboljih igrača na svijetu, Saša Zverev nije uspeo da postigne sve što je želio. Nekadašnji najbolji junior planete nije uspio da postane prvi na ATP listi, jer je nakon Đokovićeve generacije napravljen ogroman skok, pa su odmah "klinci" stigli do vrha - Karlos Alkaraz i Janik Siner napravili su generacijski jaz. Takođe, Zverev nije uspio da osvoji grend slem titulu u dosadašnjem dijelu karijere, a ima ukupno tri poraza u finalima.

Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji plasman na ATP listi mu je drugo mjesto, a svojevremeno je gubio finala US Opena (2020), rolan Garosa (2024) i Australijan opena (2025). Ukupno ima 24 trofeja na ATP turu, a od onih najznačajnijih treba istaći dva Završna mastersa. Takođe, osvojio je zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju, gdje je u polufinalu napravio preokret protiv Đokovića.

Jasno je da bi Saši izuzetno koristili Đokovićevi saveti, jer mu samo malo fali da dodirne sam svjetski vrh i jer izuzetno cijeni srpskog tenisera. Ogromno iskustvo koje ima najbolji teniser svih vremena moglo bi da ga usmjeri ka osvajanju grend slem titule, odnosno plasmana na prvo mjesto ATP liste. Bilo bi to ostvarenje sna za Nijemca koji je prethodnih godina često mijenjao trenere.