Najprljaviji NBA igrač šutnuo protivnika u glavu: Nije isključen zbog ovog poteza, pa prelomio meč

Američki košarkaš Drejmond Grin još jednom pokazao cijeli repertoar svojih poteza.

Izvor: Youtube/STIRPTV

Košarkaši Golden Stejta blizu su senzacije i izbacivanja Hjustona iz NBA plej-ofa, pošto su pobedili četvrti meč u seriji i sada imaju ogromnu prednost (3:1). Iskusni košarkaši kakvi su Stef Kari, Džimi Batler i Drejmond Grin uveli su u svoj ritam momke iz Teksasa, a "prljavi" Grin radio je ono što najbolje umije - odigrao je odbranu nad Šengunom u posljednjem napadu i nešto ranije šutnuo u glavu Isona.

Zna se već godinama da je Drejmond Grin jedan od najprovokativnijih igrača u NBA ligi, on ne bira sredstva kada treba da se stigne do pobede, a tako je bilo i ovog puta. Nakon što je krenuo u dribling i izgubio loptu, Grin je "slučajno" završio na parketu sa Tajsonom Isonom, kojem je zatim nabacio noge na glavu. Bio je to pokušaj da se izazove haos i novo koškanje - nakon što je već učestvovao u jednom. Pogledajte tu situaciju:

Drejmond Grin napravio haos na meču. Izvor: Youtube/STRIPTV

Košarkaš Hjuston odgurnuo je rivala nakon toga, igrač Golden Stejta ga uhvatio za dres, a sukob se nastavio i kada su obojica ustali. Na sreću, bez neke ozbiljnije razmjene udaraca, kakve u Grinovom slučaju uopšte nisu neočekivane. Ovako je nagrađen namjernim faulom, a zato što nije dobio tehničku grešku imao je priliku da meč odigra do kraja.

Pomenuli smo već - imao je presudnu ulogu na samom kraju utakmice. Da je isključen, možda bi rezultat bio drugačiji jer je baš on zaustavio napad u kojem je Alperen Šengun šutirao za prednost svog tima, u posljednjim sekundama utakmice. Čvrsti Grin nije dozvolio dobru poziciju Turčinu, a nakon promašaja do skoka je stigao Džimi Batler koji je pogodio oba slobodna bacanja i postavio konačan rezultat.