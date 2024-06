Srbina štampali u albumu sa sličicama, a nikad nije vidio EURO! Razlog je bizaran, na kraju sve riješio Arkan!

Bio je u albumu za sličice, bio je na spisku reprezentacije kod selektora Boškova, ali to što se desilo Aleksandru Kociću nije nikom drugom!

Samo pet dana pred početka Evropskog prvenstva bili smo svjedoci bizarne povrede Teuna Kopmajnersa. Momak koji je trebalo da diriguje veznim redom Holandije zajedno sa Frenkijem De Jongom povrijedio se dok se zagrijavao za prijateljski meč sa Islandom i propustiće prvenstvo. Maler? Svakako, ali ništa u poređenju sa onim što se desilo jednom Srbinu!

Nekadašnji golman Crvene zvezde i Vojvodine, ali i Peruđe, Levantea i Empolija Aleksandar Kocić branio je na onom kultnom meču sa Hrvatskom za plasman na EURO 2000, posljednji na kome su Srbi bili (makar do nedjelje i meča sa Engleskom). Prošao je kompletne pripreme, trebalo je da bude prva rezerva Ivici Kralju ispred tada nadolazećeg Željka Cicovića. Kada je izašao Paninijev album za to prvenstvo, pod brojem 232 mogli ste da iz kesice izvučete njegovu fotografiju... A on nikada na to prvenstvo nije otišao! Samo dan pred odlazak u Belgiju, nakon posljednjeg treninga se okliznuo i pao u kadu! Slomio je prst i njegov san je nestao!

"Stvarno, ovo se dešava jednom u 100 godina. Ne znam kako mi je uspjelo da baš pred put padnem i sav trud ode u vjetar. Nemam sreće, ali to je život i treba se navići... Vjerujem da će pobjedama moji drugovi ublažiti bol", rekao je tada Aleksandar Kocić.

ZBOG ŠTRAJKA ZVALI ARKANA I OBILIĆ!

Našao se u izuzetno teškoj situaciji tadašnji selektor Vujadin Boškov. Nije mnogo branio u klubu Ivica Kralj tih dana, a svi oni koje je on pozivao da ga mijenjaju nisu bili na raspolaganju. Aleksandar Kocić je pao u kadi, a Dragan Žilić, koji je debitovao nekoliko godina ranije u meču sa Brazilom, je štrajkovao!

"U Vojvodini se desio štrajk igrača, mi smo opravdano tražili neisplaćene plate, Klub je odgovorio suspenzijama gotovo cijelog tima. Kasnije se ta ekipa raspala, neko je već na polusezoni otišao. Klub jedino Vranješa kao kapitena i mene kao reprezentativca nije htio da pusti te zime. Bio sam na spisku reprezentativaca za EURO u Belgiji i Holandiji, već određen kao treći golman, ali zbog suspenzije nisam mogao da idem na prvenstvo i propustio sam EURO 2000", rekao je za MONDO Žilić.

Na kraju je telefon morao da zvoni Željku Ražnatoviću Arkanu i Fudbalskom klubu Obilić. Sjetio se selektor Boškov da je tamo rekorder po broju nastupa u Prvoj ligi Jugoslavije i da on može da pomogne timu kome očajnički treba iskusan i dobar golman koji bi pristao da dođe u posljednji čas.

"Završeno je bilo prvenstvo i počele su pripreme s Obilićem za Intertoto kup. Zlatko Krmpotić je bio trener i mi odemo na pripreme na Borsko jezero. Imali smo neku utakmicu u nekom selu i prilazi mi direktor kluba i kaže: 'Moraš da ideš, treba da ideš za reprezentaciju'. – 'Gdje, bre, da idem?' – 'Ideš za reprezentaciju.' –'Kakvu, bre, reprezentaciju? Čiju?' – 'Ma', kaže, 'pozvali su te, Kocić se povrijedio'", ispričao je Milorad Korać za "RT Balkan" prije nekoliko dana.

