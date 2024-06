Iz Zvezde u Premijer ligu za pet miliona evra! Zvezdan Terzić: Prije 15 minuta su me zvali iz Španije

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić govorio o transfer aktuelnostima prvaka Srbije.

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić obratio se javnosti sa okupljanja ekipe Vladana Milojevića na početku priprema i govorio o aktuelnostima u prelaznom roku. Prije svega, on očekuje odlazak veziste Marka Stamenića (22) u Premijer ligu, iako je njegov odlazak na Ostrvo imao i neizvjesne trenutke jer nije htio transfer u Čempionšip.

"Postoji jedna situacija u vezi sa Stamenićem. S obzirom na to da smo sve ugovorili, ali nismo potpisali ugovor sa Koventrijem, jer igrač nije prihvatao da ide u Čempionšip. Njegova izrazita želja je bila Premijer liga, javio se klub iz Premijer lige i nadam se da ćemo već sutra potpisati ugovor o transferu sa klubom iz Premijer lige od pet miliona evra", kazao je Terzić novinarima na stadionu "Rajko Mitić"

Neposredno prije razgovora sa novinarima, Terzić je razgovarao i sa španskim klubom Viljareal o statusu mladog štopera crveno-bijelih Stefana Lekovića (20).

"Imali su proslavu u Viljarealu, oni kao i u Borjanovom slučaju imaju period do 30. juna da odluče. Javili su nam se 15 minuta prije okupljanja da će nam poslati ponudu. Oni imaju opciju da ga otkupe za četiri miliona, vidjećemo šta njima znači ta ponuda. Leković je talentovano dijete, 2004. godište, ako ga uzmu, to je dobar iznos, a ko ga ne uzmu, s obzirom na to da će nam biti potrebna dva bonus igrača Stefan je dobrodošao da se vrati. Pričaćemo i sa Stefanom."

Da li se vraća Nemanja Radonjić?

Kada su u pitanju dolasci, jedno od prvih pitanja odnosilo se na eventualni povratak Nemanje Radonjića.

"Znate stav Zvezde da ne komentarišemo igrače koji nisu potpisali. Nemanja jeste interesantan Zvezdi, mi tu imamo Pitera Olajinku. Nemanja Radonjić uvijek ima otvorena vrata Crvene zvezde. Pita se Majorka, oni imaju opciju još nekoliko dana, rješavali su pitanje trenera. Njemu je prioritet da ostane u Španiji... Vidjećemo u narednim danima."

Da li je Puma zamjena za Bukarija? "Sutra ćemo objaviti njegovo ime, da ne bih istrčavao prije nego bude zvanično, očekujem da budemo još bolji. Doveli smo igrača profila koji nam je baš bio potreban."

Kakve su šanse da Hvang ostane naredne sezone?

"To je naša velika želja. Ne moramo da ga prodajemo zbog finansijske situacije, ali imamo dogovor sa njim, da ako mu se pojavi ponuda iz Liga petica i bude zadovoljan klubom, nećemo mu praviti problem. Naravno, uz obeštećenje koje smo već precizirali. Postoji velika vjerovatnoća da Hvang ostane. Uradićemo sve sa naše strane, ali pitaće se on", kaže Terzić.

Kakav je status Milana Borjana?

"Razgovarali smo, ponudili smo mu prelazak sa igračke karijere na drugu funkciju i da to bude početak njegove druge karijere. Volio bih da ostane u klubu. U ovom momentu Glazer se nametnuo kao odlično rješenje i u ovom trenutku Borjan nema potrebe da konkuriše za prvi tim. Za Glazera smo imali ozbiljne ponude ovog ljeta, moramo da spremamo mlađe golmane da budu zamjena Glazeru. A, što se tiče Borjana - razgovarali smo i na putu smo da nađemo rješenje. On svakako do 30. juna ima obavezu da Slovanu bude na raspolaganju. Imamo još 14 dana i rešićemo situaciju."

Terzić je posebno naglasio da Izraelac Omri Glazer mora da ostane.

"Glazer mora da ostane, sa njim imamo stabilnost iz zadnje linije, jako je dobro prihvaćen, uliva povjerenje ekipi i on ne može da ide sigurno. Profesionalac je, vezan je ugovorom, Zvezda je jako puno učinila za ovih godinu dana za njegovu karijeru, on to poštuje."

Da li stiže lijevi bek?

"Završavamo detalje i konačno ćemo imati lijevog beka po mjeri. Ne kao alternativu, već je uvijek bilo polemike oko Rodića, on je izvanredno odradio ovih sedam godina, ali ne može sam. Potreban nam je širi Rodić, po dva rješenja na svakoj poziciji. Rodić je bio razapet sve ove godine, ali vidite i sami da nije lako naći lijevog beka. Vidjeli ste da i engleska reprezentacija stavi dešnjaka da igra lijevog beka. Naslućujete ko je naše rješenje za to mjesto, ali da ne govorim prije kluba."

Kakav je status Krasoa?

"On ostaje i vječita je enigma, kako za vas tako i za nas. Podigne cijeli stadion na noge, vidimo na treninzima šta može sa loptom, ali nadam se da će poslije priprema Zvezda imati mnoge koristi od kreativnosti Krasoa. Njegove mogućnosti su neslućene i mislim da još nije ništa uradio u Zvezdi koliko stvarno može. Vidjećemo, pripreme će biti teške i proći će ih."

Da li dolazi Mihajlo Cvetković iz Čukaričkog?

"Dogovorili smo sve sa klubom, precizirali, dogovorili, ostalo je još da se postigne dogovor sa igračem i njegovom porodicom. Vidjećemo u narednim danima, nećemo da žurimo, ima tu komplikacija sa njihove strane, unutar porodice, imamo vremena, bićemo strpljivi."

Da li Zvezda računa na Jegora Pruceva?

"Bio je fantastičan u Sloveniji, u ključnim utakmicama je praktično donio šampionsku titulu. Tu je, mnogo se očekuje od njega, ali mladi igrači moraju da shvate da se šansa dobija na kašičicu i da moraju da je iskoriste kao Nedeljković, Mijatović, Mimović. Očekujemo da FSS poveća bonus igrače na dva, a to znači da ćete morati da imate trojicu na klupi i Zvezda će uvijek imati mlade igrače koji će dobiti šansu, kao i drugi klubovi, svakog vikenda imaćemo po 32 mlada igrača na sceni, pa neka ih malo istrpe. Mladom igraču morate dati podršku i kada griješi, a mislim da srpska liga treba da bude razvojna ako želi da bude i konkurentna i finansijski opravdana. I korak unazad za srpske klubove je da se klubovi koji se finansiraju iz lokalne samouprave imaju igrača po 30-32 godina."

"Zvezda ima sačuvan tim, vratili smo svoje dijete"

Govorio je Terzić o povratku Zvezdinog đaka, veziste Luke Ilića u klub.

"U principu, imamo sačuvan tim od prošle godine. Otišao je Dragović i ovom prilikom želimo da mu iskažem zahvalnost. Na njegovo mjesto došao je Nemanja Stojić, reprezentativac Srbije od kojeg mnogo očekujemo ove sezone. Otišao je Bukari, za dan-dva ćemo nadam se objaviti ime igrača koji dolazi na tu poziciju i nadam se da ćemo biti još jači. Marko Stamenić je otišao, na njegovu poziciju došao je Portugalac Dalsio kao izričita želja našeg trenera Vladena Milojevića, tu je i mali Luka Ilić, naše dijete, vratili smo ga, igrač koji nam je bio potreban. Tog profila, sa izvanrednom lijevom nogom, dobrim prekidom, smislom za igru. Naše je dijete, zna šta je Crvena zvezda, ali ovo je drugačiji Luka Ilić nego kad je došao, pet godina stariji, iskusniji i mislim da je sa 24 godine u najboljem trenutku."

Koliko Zvezdinih igrača će u OFK Beograd?

"Zvezda i OFK Beograd neće imati nikakvu saradnju drugačiju u bilo kom pogledu od saradnje Zvezde sa bilo kojim drugim klubom. Zvezda je imala mnogo igrača na pozajmicama, u svim i u većini klubova. Većina klubova iz naše lige nas zove, jer su im potrebni mladi igrači, što i Zvezdi odgovara, jer su našim igračima potrebni timovi u kojima će se razvijati. Ali vidjećemo, nikakva saradnja Zvezde i OFK Beograda neće biti, oni rade svoj posao, mi svoj i naravno da ćemo im pomoći kao i ostalim beogradskim klubovima."

Terzić o "bonus pravilu"

"Ima onih koji kažu 'Neka budu bolji, pa neka se nametnu.' Pa, nikad neće trener opterećen rezultatom da stavi mladog igrača i da ga istrpi. Nikad. Uvijek će staviti iskusnog, koji mu odmah donosi rezultat, ne gledajući i ne sagledavajući šta je dobro za budućnost srpskog fudbala"

