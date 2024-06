"Srbin sam i loži me da vas pobijedim!" Petar igra za Sloveniju, a provocira Piksija i "orlove"!

Petar Stojanović je dao gol u Beogradu, a sada želi da pobijedi Srbiju i u Njemačkoj.

Izvor: EPA-EFE/Anna Szilagyi

Srbija poslije poraza od Engleske sada mora da pobijedi Sloveniju kako bi sačuvala šanse da prođe dalje na Evropskom prvenstvu, a na tom meču će i sa druge strane biti jedan Srbin. Bek italijanske Sampdorije Petar Stojanović biće sigurno u postavi Matjaža Keka za meč sa Srbijom!

Njega je Kek odredio da govori pred medijima na konferenciji pred ovaj meč, a iskusni 28-godišnji desni spoljni je i prije samog Eura digao veliku prašinu svojim izjavama o Srbiji. Iako je etnički Srbin naglasio je da ga "loži" da igra protiv nacionalnog tima.

"Mentalitet u reprezentaciji je drugačiji nego prije kvalifikacija. To smo dokazali na terenu. Svi se bore do kraja, a poznati smo i po svojoj taktici. Ne kompliciramo, igramo konkretno. Već smo igrali dobro protiv Srbije i Danske, a u prošlosti su momci pokazali da se mogu takmičiti i s Engleskom, biće drugačije, niko se neće suzdržavati, očekujem lijepo ljeto", rekao je Stojanović za "Nogomaniju".

Iz nekog razloga on smatra da je Srbija potcijenila njegov tim i istakao je da to daje dodatnu snagu Slovencima. "Reći ću ovo: oni nam daju dodatan motiv! Neću ništa predviđati, pričaćemo poslje utakmice. Verujem u nas. Njihovi komentari i provokacije me lože. I molim ih da nastave. Ne mogu da dočekam utakmicu. Moji korijeni su iz Srbije, ali u ovu utakmicu ulazim svom snagom", zaključio je on.

Selektor Stojković kao i svi igrači koji su se oglašavali istakli su da je Slovenija ozbiljan rival, da Srbija ne smije da se opusti i da neke ranije pobjede protiv ovog tima ne smiju da zavaraju. Kako je Stojanović zaključio da je Srbija potcijenila Sloveniju, ostaje pitanje.

KO JE PETAR STOJANOVIĆ?

Startni desni bek reprezentacije Slovenije je srpskog porijekla, ali je rođen u Ljubljani. Od malena trenira fudbal Petar Stojanović, ali nije oduvijek bio na poziciju koju sad pokriva. Zapravo je počeo da trenira kao golman, a onda kada se vidjelo koliko je talentovan prešao je na mjesto prednjeg veznog. Kada je prešao u Maribor bio je najveći talenat slovenačkog fudbala, a tada su treneri u mlađim kategorijama riješili da ga pomjere na poziciju desnog beka. Ipak i danas je on mnogo više ofanzivni nego defanzivni fudbaler.

Debitovao je za prvi ti Maribora u sezoni 2011/12 sa svega 16 godina i pet mjeseci 25. marta 2012. godine, a četiri godine kasnije prodat je Dinamu iz Zagreba za 2.000.000 evra. Godinama je bio prva opcija u Zagrebu, odigrao je 121 prvenstveni meč za "modre", a onda je otišao u Italiju gdje je do sada igrao za Empoli i Sampdoriju.

Član selekcija Slovenije je od U16 nivoa, a nakon što je prošao sve omladinske selekcije 2014. je debitovao za A tim. Kao senior odigrao je 54 meča za Sloveniju i dao dva gola. Od toga jedan upravo Srbiji meču Lige nacija 5. juna 2022. godine kada je srpski tim pobijedio 4:1. Nakon pogotka Aleksandra Mitrovića Stojanović je izjednačio sjajnim lobom u 30. minutu kada je prebacio Predraga Rajkovića. Ipak Sergej Milinković-Savić, Luka Jović i Nemanja Radonjić su golovima u drugom poluvremenu uspjeli da donesu pobjedu srpskom timu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!