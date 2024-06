"Znamo kakvi su Srbi, pobijedićemo!" Slovenci pričali o svađi među "orlovima": Zato vas se ne bojimo!

U Sloveniji vlada veliki optimizam povodom meča sa Srbijom na Evropskom prvenstvu. Od reportera MONDA sa Euro 2024 Milutina Vujičića.

Nakon što je reporter MONDA sa Evropskog prvenstva naletio na albanskog provokatora ispred "Alijanc arene" naletio je i na grupu slovenačkih navijača koja se opuštala i spremala za meč njihovog tima sa "orlovima" u četvrtak od 15 časova. Slovenci će prema najavama biti brojniji od Srba na duelu koji će se odigrati na "Alijanc areni", a u razgovoru za MONDO su bili i više nego optimistični!

Poslije dobre igre u duelu sa Danskom i neriješenog rezultata 1:1 vjeruju u pobjedu nad selekcijom Srbije i prolazak dalje. Kako su istakli nema Dragan Stojković Piksi rješenje za špica njihovog nacionalnog tima Benjamina Šeška. Sa druge strane, Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića se ne boje.

"Ima nas četiri, a ukpno 10.000-20.000 Slovenaca. Očekujemo pobjedu Slovenije nema druge. Ne bojimo se Srbije ni malo, 2:0 za Sloveniju. Dva gola će dati Šeško. Moraće Šeška neko da češka!", rekla je za MONDO jedna grupa navijača Slovenije. Pogledajte kako je to izgledalo:

Uhvatili smo i Jožu i Sandija koji su imali dosta jasniju teoriju zašto njihov tim treba da pobijedi Srbiju. Prevalili su dug put da vide svoj tim i istakli su da očekuju veliki broj navijača Slovenije na meču. "Iz Štutgarta smo stigli, a tamo smo došli iz Slovenije. Biće 20.000 Slovenaca na utakmici, više nego Srba. Pobijediće Slovenija, naravno. Došli smo kao optimisti", rekao nam je jedan od njih.

Na pitanje da li mogu da prođu obje ekipe istakli su da je to teško zamisliti zbog jačine tima Engleske, ali vide "pukotine" u našem timu koje mogu da dovedu Slovence do pobjede! "I to može, ali biže teško zbog toga što su Englezi jaki. Vas se ne bojimo toliko jer znamo kakav je mentalitet Srba i kako se malo svađaju kao sada Mitrović i Tadić onda je odmah drukčije, Nema još problema sa atmosferom u Srbiji, nema, ali sigurno je drukčije. Bili smo zajedno u istorj državi i znamo kako se radilo kada je Jugoslavija nastupala. Uvijek su bili dobri, ali poslije ne trče.."

Ipak, priznaju da ako se gleda samo igrački kadar, tu Srbija nema šta da traži: "Po kvalitetu ste bolji bez dvojbe ali biće pobjeda naša!", završili su Joža i Sandi. Nadamo se da je ovaj optimizam navijača Slovenije neosnovan i da će se tako pokazati u četvrtak od 15 časova.

