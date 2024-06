Vezista Srbije pričao o Piksiju i Tadiću: Duća je kapiten, s njim možeš o svemu

Ivan Ilić je istakao da mu prija saradnja sa selektorom Stojkovićem, a da sa kapitenom Tadićem ima sjajan odnos.

Srbija je odigrala odličan meč protiv Engleske na Evropskom prvenstvu, ali je nažalost golom Džuda Belingema Engleska pobijedila srpsku selekciju 1:0. Jedan od girača koji su nastupali na tom meču je i Ivan Ilić koji je u 46. minutu zamijenio Nemanju Gudelja.

"Srbija je bila različita u dva poluvremeena. To prvo poluvreme smo izašli opreznije i dosta defanzivnije nego što je trebalo. Nažalost smo primili taj gol. Drugo poluvrijeme smo bili dosta bolji, imali smo loptu u nogama, imali smo napade gdje je falila sreća u posljednjoj trećini", rekao je Ilić, a onda se osvrnuo na iskustvo sa tog meča: "Prije svega jedan veliki podstrek za mene jer je to meni debi na Evropskom prvenstvu. Velika mi je čast što sam uspio da dobijem tu minutažu. Bilo je teško znajući igrače na protivničkoj polovini. Sve su to igrači velikih klubova jedni od najplaćenijih na svijetu. Bilo je teško, ali morali smo da jurimo rezultat i trema i strah su nestali. Razmišljali smo samo kako da pokušamo da ugrozimo njih. Na nesreću nismo uspjeli da iskoristimo šanse i nadam se da če se to vratiti sljedeći meč."

Sada slijedi duel sa Slovenijom koju je Srbija u ranijim mečevima pobijeđivala. Ipak vezista Torina ističe da nikako ne smijemo da potcijenimo rivala, a kao i svi ostali kao posebnu opasnost je istakao Benjamina Šeška. "Trudimo se da pripremimo utakmicu što bolje i sada nema slabe ekipe, ne treba potcjenjivati nikoga. Treba izaći hladne glave, raditi ono što je pripremljeno i nadati se pobjedi. Oni imaju zaista dobre pojedicne. Taj Šeško koji je jak centarfor moramo na njega da obratimo pažnju jer 90 odsto napada ide preko njega. Moramo tu da budemo obazriviji", smatra Ilić.

Dobio je pitanje i od koga dobija najviše savjeta od saigrača iz reprezentacije, a kao iz topa je odgovorio - od kapitena! "Sa svima to su sve vrhunski igrači koji su prošli mnogo toga u karijeri. Naravno Duća Tadić kapiten koji je imao i i dalje ima fantastičnu karijeru sa kojim možeš da popričaš o bilo čemu. To su sjajni momci!"

Kao i selektor Ivan Ilić je Nišlija, a upravo kao Dragan Stojković Piksi igrao je za Crvenu zvezdu i Veronu. Poređenja sa jednim od najboljih fudbalera Srbije ikada svakako prijaju. "Kao klinac ga nisam gledao, što se tiče tog Evropskog prvenstva, tada se nisam ni rodio. Selektor je igrao prije dosta vremena gdje sam bio klinac gdje nisam mogao da zahvatim njegovu karijeru. Poklopio se taj neki put selektorov i moj i to dosta znači. Prvi put sam dobio poziv za reprezentaciju kada je on bio selektor i zahvalan sam mu na tome", završio je Ilić.

