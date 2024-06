Kad pogleda na klupu, Piksi ima problem! Od 25 igrača jedan "zakucan" do kraja, drugog beka nije poveo!

Povreda Filipa Kostića napravila je problem reprezentaciji Srbije jer sada na lijevoj strani imamo tek jedno rješenje. I nekoliko polurješenja... Od reportera MONDA Milutina Vujičića sa EURO2024.

Filip Kostić je u suzama napustio teren "Veltins arene", a dva dana kasnije saznali smo i da napušta kamp srpske reprezentacije. Nažalost, za njega je EURO2024 završen pošto je zbog parcijalnog oštećenja ligamenata koljena predložena pauza od najmanje dvije nedjelje, s tim da bi u teoriji mogao da bude spreman tek za recimo polufinale turnira… U praksi, malo je teže da će Srbija uspjeti da dođe do same završnice, tako da je Piksi odlučio da mu dozvoli da se vrati svojoj porodici, pa je na okupu u Augzburgu ostalo 25 fudbalera.

Tri golmana, šest štopera, sedam veznih, jedno krilo, jedan ofanzivni vezni i četiri napadača, ali samo još tri beka - od čega svega jedan lijevi. Naravno, sada može da se povede priča da li je trebalo povesti makar još jednog beka ili polivalentnijeg fudbalera, pošto pred Sloveniju jedino sa sigurnošću znamo da je Filip Mladenović starter.

Odigrao je odlično protiv Engleske, ali problematično je što nema alternativu. Znamo da ima dobru konekciju sa Mitrovićem, da su njegove lopte iz dubine vrlo opasne, ali da mu nedostaje malo brzine stabilnosti u pasu. Zbog toga, vjerovatno je da ćemo u određenim trenucima meča protiv Slovenije i Danske viđati i neka prinudna rješenja. Tako bi šansu mogao da dobije eventualno Gaćinović, iako je za sada na desnom boku jedina zamjena Živkoviću, a sada bi moglo da se desi da dijeli minutažu na dvije različite pozicije.

Teoretski, kao lijevi krilni bek mogao bi da zaigra i Birmančević, iako je nedavno u Staroj Pazovi sam izjavio da to nije njegova pozicija: "U sistemu 4-4-2 ili 4-3-3 igram najviše lijevo krilo, ponekad igram i desno krilo, mogu da igram i iza špica kao u Sparti koja igra u sitemu 3-4-2-1 a to su ta dva mjesta koja su kao 'desetke', lijevo i desno. Samo da igram u napadu, jer moja najveća vrlina je to što stalno napadam prostor, napadam dubinu. Ja mislim da nema puno igrača u reprezentaciji koji to rade", glasila je izjava fudbalera Spate iz Praga koji će vjerovatno morati da se stavi na raspolaganje selektoru i mnogo defanzivnije.

Što se tiče ostalih igrača u reprezentaciji, teško je zamisliti da Samardžić i Maksimović - koji su za sada bez uloge - kamoli Tadić, igraju na tom mjestu. U krajnjoj liniji, Piksiju bi preostala još samo alternativa u vidu promjene formacije gdje bi Strahinja Pavlović postao lijevi bek, pošto ni takvog igrača nismo poveli u Njemačku.

Aleksa Terzić i Mihailo Ristić, pa čak i Milan Gajić, možda su mogli da imaju mjesta na spisku jer bi donosili više opcija od nekih nabrojanih imena, ali je procijenjeno da su potrebni drugačiji profili fudbalera. Sada je kasno da se kajemo oko spiska i moramo da se okrenemo dostupnim rješenjima, nadajući se da Mladenović neće imati problema kakve ima Filip Kostić. Sa još jednim izgubljenim bekom, naše šanse za prolazak dalje bile bi svedene na minimum.

Potrebna su nova i kvalitetnija rješenja u budućnosti, ali moramo da se zadovoljimo onim što imamo sada u Njemačkoj jer iz ove kože se ne može. I to je neki nauk selektoru Piksiju da obrati pažnju na raznovrnost koja je neophodona turnirskim takmičenjima i koja "razbija" mit.

