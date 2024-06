Srbija čeka: Da li Piksi vraća Tadića? Palo izvinjenje, ali mora da igra samo zbog jednog razloga!

Da li će Dragan Stojković Piksi vratiti Dušana Tadića u startnu postavu za meč protiv Slovenije? Cijela Srbija čeka odluku selektora... Od reportera MONDA Milutina Vujičića sa EURO2024.

Kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić počeo je sa klupe meč sa Engleskom (1:0) i malo kome je tada palo na pamet da će toliko teško prihvatiti odluku selektora Dragana Stojkovića. Njegova izjava u kojoj kaže da "poštuje odluku selektora, ali smatra da nije bila dobra", uz podsjećanje da je najbolji i najspremniji igrač reprezentacije, bacila je u sjenku sve one dobre stvari protiv Engleza i mnogima rasplamsala maštu da postoje problemi u međuljudskim odnosima.

Iako su Rajković i Milenković kasnije s osmijehom pričali o dobroj atmosferi u reprezentaciji, dobili smo "slučaj" koji je mogao da se pretvori u "aferu" da nije stiglo ekspresno izvinjenje. Sve to je na neki način bilo možda i važnije od taktičke pripreme pred meč sa Slovenijom (četvrtak, 15.00) pošto smo na trenutke protiv Engleske pokazivali da znamo da igramo dobar fudbal, imamo ideju kako želimo da nastupimo, samo ne smijemo da dozvolimo da nam sujeta stane na put i bude faktor na strani uvijek neugodnih "zmajčeka".

Postavlja se pitanje da li Piksi i Tadić mogu sve ovo da ostave iza sebe i stave se u potpunosti u službu reprezentacije Srbije, odnosno nikako ne smije da nam se dogodi da se sve pretvori u borbu dva ega koji se upliće i u izbor tima. Provejavaju uz to i teorije šta će tačno značiti ako Tadić bude u startnoj postavi, da li time Piksi povlađuje svom kapitenu ili pak priznaje grešku, odnosno da li zbog neobično burne reakcije treba da postavi kapitena na svoje mjesto - i uprkos javnom izvinjenju - kazni još jednim "klupiranjem".

Sve tri teorije moraju pod hitno da se zaborave, da zato čitav stručni štab sa igračima zaboravi kakvi bi se sve naslovi pojavili u medijima u odnosu na izabrani tim protiv Slovenije, pošto je jedino važno da se taktika pravi u odnosu na "mane i vrline" koje su uočene.

Takav plan je čini se bio od početka priprema reprezentacije, da je Piksi unapred već spremio taktiku i timove u odnosu na rasplet događaja, što nam govori i način na koji smo igrali protiv Engleske. Ideja je bila da se odbranimo, uprkos najavama da ćemo napasti, a onda da sa Tadićem na terenu u finišu utakmice probamo da dođemo do gola. Nažalost, to se izjalovilo zbog rano primljenog gola i zato je Piksi morao da mijenja plan u toku utakmice, a sada je - prema riječima Milenkovića - pred nama skroz drugačija priprema jer se očekuje da diktiramo tempo od početka do kraja.

Zbog toga djeluje da bi "pod obavezno" Tadić trebalo da bude u startnoj postavi, ali se postavlja i pitanje da li će se onda naljutiti Mitrović, Vlahović ili Milinković-Savić ako ne budu zaigrali od starta. Kapiten mora da bude primjer svima i da nikada više ne stavi sebe ispred tima, vjerujući do kraja u ideju koju je sproveo selektor, posebno ako nije u središtu nje. Baš u takvim situacijama mora da podrži selektora i pokaže da je tim važniji od svakog individualca.

Kada bude birao tim, selektor Piksi svakako mora da se vodi parolom "najbolje za Srbiju", ignorišući skroz moguće posljedice u vidu nezadovoljstva. Ako se bude ispoljavalo za svaku sitnicu, onda imamo mnogo veći problem nego što mislimo...

