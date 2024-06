Tadić je sebi stavio teret na leđa! Ivica Iliev: "Nije strašna izjava, fudbaler to mora da ima!"

Nekadašnji fudbaler Ivica Iliev analizirao je mečeve protiv Engleske i Slovenije.

Izvor: MN PRESS

Fudbalsku reprezentaciju Srbije očekuje izuzetno važan meč na Evropskom prvenstvu - pobjeda protiv Slovenije u drugom kolu grupne faze može da donese prolaz u nokaut dio turnira, a nekadašnji fudbaler Ivica Iliev smatra da je Srbija bolja od svog drugog rivala u Njemačkoj. Uz to, nekadašnji sportski direktor Partizana osvrnuo se i na izjavu Dušana Tadića, najbolje pojedince Srbije, atmosferu u timu i šta bi to moglo da odluči ovaj "ex-Yu" derbi.

Prije svega, Ivica Iliev je analizirao meč protiv Engleske, koji je po njegovom mišljenju bio veoma dobar. Smatra Iliev da je Srbija imala periode odlične igre, a da je selektor Stojković izmjenama nadmudrio Gareta Sautgejta, kolegu sa klupe engleskog tima.

"Zadovoljan sam kako smo igrali, ali kada se izgubi utakmica, nije lijepo. Na ovakvom takmičenju svaki poraz umije da boli. Cilj nam je da prođemo grupu, da odemo vjerujem i korak dalje. Odigrali smo odličnu utakmicu, pokazali karakter, i ono što me raduje je što smo protiv tako velike reprezentacije pokazali poslije mnogo godina da možemo držati loptu, da smo disciplinovani i da mi određujemo tempo. Utakmica je donijela jednu ogromnu dozu samopouzdanja igračima i naciji, kada je u pitanju budućnost", kaže Iliev za emisiju "Kec na jedanaest" televizije "K1" i dodaje:

"Naše izmjene su bile kvalitetnije od engleskih. Bolje smo odigrali kada smo promijenili startne igrače, tu zaista svaka čast selektoru koji je izvršio fantastične izmjene."

Počušao je Ivica iliev da uporedi dvije reprezentacije pred meč.

"Sve zavisi od ciljeva koje imate za takmičenje. Manje reprezentacije, slabijeg kvaliteta, imaju cilj da prođu grupnu fazu i svoj maksimum obično ostvaruju na samom početku. Dok reprezentacije koje se bore za titulu ili sam vrh, ulaze postepeno u takmičenje i njihov maksimum često postižu na kraju," rekao je Iliev i osvrnuo se na meč Srbije i Slovenije:

"Trener Slovenije je veoma ozbiljan, a njihov glavni adut je špic. Sa druge strane, mi moramo da pobijedimo i to može biti jedna prepreka našim reprezentativcima, jer ulazimo u utakmicu kao favoriti, iako na papiru razlika možda nije toliko velika. Vjerujem da smo kvalitetniji, ali Slovenija takođe ima čvrstu reprezentaciju. Ključni sastojak za naš uspjeh je mir i strpljenje, kao i svijest da ne moramo postići gol odmah na početku, već možemo i u posljednjim minutima utakmice. Vjerujem da smo sposobni za to, ali nam je potrebna disciplina, koju će Slovenija svakako imati, kao i timski duh koji smo pokazali protiv Engleske."

Ilev je prokomentarisao i Tadićevu izjavu nakon utakmice protiv Engleske, koja je imala veliki odjek u javnosti.

"Treba da sportista to ima, ali moramo da znamo kada je pravo vrijeme i mjesto. Po mom mišljenju, to je najbitnije. Nije to strašna izjava, ali ako je atmosfera dobra, onda nema potrebe za tim. Kada se sve završi, tada možemo iznijeti svoje mišljenje, ali dok traje takmičenje, treba da budemo mirni i usredsređeni na rezultate i samu igru. Niko ne može previše zamjeriti tu izjavu, jer je on u posljednjih desetak godina zaista bio naš najbolji igrač i lider ekipe, igrač vanrednih kvaliteta."

Nekadašnji reprezentativac, a kasnije dugogodišnji sportski direktor Partizana istakao je i pojedinačne učinke pojedinicfudbalera Srbije. Posebno je govorio o Dušanu Vlahoviću, a zatim hvalio Predraga Rajkovića, Strahinju Pavlovića i Filipa Mladenovića koji je bio jedan od najboljih pojedinaca na meču prvog kola.

"On je sada srpski igrač sa najvećom cijenom, na najvećem nivou igra. Prvi napadač jednog velikog Juventusa. Mnogi evropski klubovi se bore za njega. Takvi igrači i kada nisu na maksimalnom nivou u formi, oni svojim kvalitetom mogu da riješe utakmicu", ispričao je Iliev, a zatim istakao najboljeg pojedinca Srbije:

"Mladenović, on je fantastično igrao. Od kada je ušao u reprezentaciju, uvijek je na istom nivou, a mnogo su ga često stavljali po strani. Po mom mišljenju, on pruža najbolje utakmice za reprezentaciju i jedan je igrač na koga uvijek možete da se oslonite. Na ovako važnoj utakmici, bio je ta prevaga; okrenuo je tok meča. Mislim da je selektor napravio fantastičan potez kada je ubacio Tadića u posljednjih pola sata meča. Sa odmornim nogama, jer nije više u svojim najboljim godinama, da je krenuo od početka, mnogo bi se istrošio u prvih 25 minuta kada je Engleska dominirala i kontrolisala igru. Tadić je ipak uvijek bio majstor fudbala i neko ko najviše donosi kada ima loptu u nogama. I golman Rajković je fantastičan. Pavlović je po mom mišljenju trenutno naš najbolji igrač. On je momak koji je ušao iz omladinske selekcije Partizana dok sam ja bio u upravi. Igrač koji važi za jednog od najboljih mladih odbrambenih igrača na svijetu."

Iliev nikada nije poželio da bude fudbalski trener, ali sada smatra da zna šta selektor Dragan Stojković Piksi treba da uradi kako bi pripremio ekipu za Slovence.

"To samopouzdanje koje smo stekli na prvoj utakmici, samo treba da prenesemo na naredne i mislim da neće biti problema. Ono što očekujem je da danas Tadić bude pravi lider, zato što je tom izjavom stavio sebi jedan ozbiljan teret na leđa. Mi jesmo tim, ali on je svojom izjavom stavio sebi teret, ali neko smije da kaže da je zaista posljednjih deset godina naš najbolji igrač, lider i kapiten. Vjerujem da će danas on biti taj koji će riješiti, jer je karakterno jak", kaže Iliev i otkriva konačan ishod meča: "Vjerujem da ćemo pobijediti, ali biće to 1:0 ili 2:1 za nas."

(MONDO/D. N.)