Modrić poludio i napustio konferenciju: Iznervirao se čim je čuo ovo pitanje novinara! (VIDEO)

Luka Modrić se naljutio zbog jednog pitanja i otišao je sa konferencije za medije.

Izvor: Printscreen/YouTube/TJ Sports USA

Hrvatska se nalazi u teškoj situaciji i prijeti joj ispadanje sa Evropskog prvenstva već u grupnoj fazi takmičenja. Poslije poraza od Španije i remija sa Albanijom u posljednjem kolu mora da pobijedi Italiju da bi zadržala bilo kakve šanse za prolaz. Za to vrijeme najveći as tima Luka Modrić (38) iznervirao se na konferenciji za medije.

Prilikom odgovaranja na pitanja jedan od novinara pitao ga je "da li mora da povuče mladost ili iskustvo" vjerovatno aludirajući na to da iskusniji igrači, među kojima je i on, pružaju partije ispod nivoa i da bi trebalo da dođe do promjena u timu. Čim je to čuo, Luka se okrenuo i otišao.

Očigledno je da stvari u selekciji Hrvatske ne funkcionišu kako treba, što se vidi i po rezultatima i igri.

"Još nije gotovo i treba to reći prije Italije. Oni Dalića doživljavaju kao oca koji ih je zadužio. Napravio je čudesne stvari u karijeri i te momke je zadužio do kraja života. Modriću se izvinjavam, ali moram da kažem ono što vidim. Luka jednostavno više nije igrač kakav je bio", rekao je nedavno Tomislav Ivković.

Pogledajte i kako je Luka napustio obraćanje medijima:

Najboljem igraču ikada kojeg smo imali, čovjeku koji je tu 20 godina i kad je bilo teško i lijepo. Koji nas je predvodio i predvodi i dalje sa istom ljubavlju prema domovini se ovako ne odnosi. Sramite se dnovinari koji ovako nešto pitate. Sramite se!pic.twitter.com/iyRIC6TYMt — (@korinaaa55)June 19, 2024

