Zeljković novi/stari predsjednik FS RS: Dobio jednoglasnu podršku na sjednici Skupštine!

Vico Zeljković je ponovo imenovan za predsjednika FS RS.

Dosadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković ostaće na ovoj funkciji do ljeta 2028. godine.

Skupština FS RS dala je, na današnjoj sjednici, jednoglasnu podršku Zeljkoviću za novi mandat.

"Zadovoljni smo današnjim izbornim procesom, sve odluke su donesene jednoglasno. Koristim priliku da se zahvalim delegatima na podršci za izbor za predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske za mandatni period 2024 – 2028. Sigurno da je jedna velika privilegija biti na čelu Fudbalskog saveza RS, ali je isto tako i velika odgovornost, da nastavimo sa onim što smo počeli u fudbalu i da pokušamo da pronađemo način kako da pomognemo fudbalu u Republici Srpskoj. Mi smo u prethodnom periodu uradili dosta stvari na tom polju, zbog toga smo i dobili jednoglasnu podršku i nastavićemo da se trudimo i da radimo sve što je u moći Fudbalskog saveza Republike Srpske", rekao je Zeljković novinarima nakon sjednice Skupštine.

Imenovan je novi Izvršni odbor FS RS, koji broji 11 članova.

"Za period od 2024. do 2028. godine potpredsjednici su su Dragan Banjac i Zoran Deket. Ostali članovi IO FS RS su Nedeljko Ćorić, Mirko Milošević, Miroslav Kršić, Petar Jelić, Mladen Jovićević, Rajko Mičeta, Dragomir Đajić i Mladen Bosančić. Pred nama je zahtjevan i izazovan period, u kojem treba da radimo određene stvari za nastavak razvoja fudbala. Naravno da su neke stvari u zavisnosti od budžeta FS RS. Izglasan je i plan rada za ovu godinu, gdje su prioriteti svi koji su bili u prethodnim godinama. To je, prije svega, razvoj infrastrukture, a onda i direktna pomoć klubovima, u zavisnosti od naše moći."

Tokom prvog četvorogodišnjeg mandata, budžet FS RS povećan je za tri puta.

"Povećanje je bilo direktno u fudbal i sva sredstva koja dođu u Savez završe ponovo u fudbalu, da li kroz razvoj infrastrukture ili neki drugi projekat, ili kao direktna pomoć klubovima. U svakom slučaju, bez novca je teško raditi neke dobre stvari. I ovaj budžet koji sad imamo nije dovoljan za neke veće stvari i projekte, ali i pored toga mi se nalazimo u višemilionskim investicijama. U prošlom mandatu investirano je 10 miliona u razvoj fudbala i mi ćemo nastaviti sa tim, u zavisnosti od toga koliko finansija pronađemo. Prije svega, da nastavimo razvoj infrastrukture koja je na jako niskom nivou širom Republike Srpske", rekao je Zeljković, koji je po Statutu, kao novi/stari predsjednik FS RS automatski u novom sazivu Izvršnog odbora FS BiH za period 2025 – 2029.

"Mi smo danas, pored organa FS RS, formirali i tijela za FS BiH. Predložili smo članove Izvršnog odbora, gdje će Generalna skupština FS BiH to morati da potvrdi. Isto tako, za komisije FS BiH smo predložili naše kandidate. Ja sam statutarno, kao predsjednik FS RS, odmah u Izvršnom odboru FS BiH i to će mi omogućiti kandidaturu na nivou Fudbalskog saveza BiH za naredni mandat. To je, međutim, tek u martu 2025. godine, tako da ćemo u narednim mjesecima o tome da razgovaramo", zaključio je Zeljković.

