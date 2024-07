Fudbaleri Srbije nisu htjeli da nose odijela!

Pomalo bizarna situacija dogodila se pred put fudbalske reprezentacije Srbije u Njemačku.

Fudbalska reprezentacija Srbije jedna je od retkih (ako ne i jedina) koja je na Evropsko prvenstvo u Nemačkoj otputovala u trenerkama. Za razliku od puta za Katar, kada su svi "orlovi" nosili elegantna odijela, ovoga puta odlučeno je da budu u nešto opuštenijoj varijanti, pa su tako trenerke nosili i tokom čitavog turnira: na treningu, konferencijama, po dolasku na utakmicu... Jedino pitanje koje se postavlja je - zašto?

"Sportski žurnal" podsjeća da je na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Srbije (FSS) još u martu objavljena informacija da je sa italijanskom modnom kućom "Liju Džo" potpisan ugovor, po kome treba da "od glave do pete" obuku fudbalere i rukovodioce u Njemačkoj, međutim to se nije desilo. I to zbog propusta.

Prema nezvaničnim informacijama jedinog sportskog lista u Srbiji, odijela, košulje i sve ostalo dopremljeno je početkom juna u Beograd (oprema vrijedna oko 300.000 evra), koje fudbaleri nisu htjeli da obuku!? Svi članovi su poslali svoje veličine u aprilu i nije bilo nikakvog mjerenja, ali kada su odela stigla selektor je obavijestio čelnike da će ipak putovati u trenerkama jer "ne vole da nose odela". Navodno, generalni sekretar Jovan Šurbatović je pokušao da pregovara sa Piksijem i Tadićem oko toga, ali slaba vajda.

"Stojković je palicu prebacio na kapitena, a Tadić je navodno objasnio generalnom sekretaru Saveza da ne želi da se zamjera selektoru uoči Evropskog prvenstva. I tako su u trenerkama Srbi krenuli da osvoje Njemačku", navodi se u "Žurnalu" i podsjeća da su srpski igrači delovali raspareno, pošto su nosili čak i različite čarape.

Naravno, ovo je daleko manji problem od igara Srbije na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj i aktuelne situacije u FSS, gdje je još nejasno da li će Dragan Stojković biti smijenjen ili ne - prosto jer to još nije tačka dnevnog reda.

