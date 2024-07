"Vratio bih Tadića kući, rekao sam Piksiju da to uradi!" Dejan Savićević: Upozorio sam ga poslije meča u Podgorici

Dejan Savićević je otkrio kako je već neko vrijeme savjetovao Dragana Stojkovića da skloni Dušana Tadića iz tima.

Fudbalska reprezentacija Srbije je na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj ispala u grupi, a nije loš rezultat jedino što će se pamtiti iz Njemačke. Mnogo nemira unio je kapiten Dušan Tadić izjavom poslije meča sa Engleskom kada je rekao da je nezadovoljan jer je počeo meč sa klupe i kako misli da je "najbolji i najspremniji" igrač ovog tima. Gostujući u emisiji "Sportlajt" na "Sport klubu" Dejan Savićević je komentarisao ovaj potez kapitena Srbije. On je istakao da se ne slaže sa njim, ali je takođe naglasio da je poslije meča kvalifikacija za Euro 2024 u Podgorici između Crne Gore i Srbije sugerisao Draganu Stojkoviću Piksiju da je vrijeme da se zahvali Tadiću.

"Ovo što se desilo sa ovim Tadićem... Mislim ja sam Piksiju govorio poslije naše utakmice o Podgorici da treba da razmišlja da mu se zahvali i da nađe drugo rješenje jer on da je tu utakmicu pogledao kući kako je odigrao ovdje u Podgorici bio je najslabiji na terenu od 20 i kusur igrača. Da nije ušao Vlahović i da mi nismo imali taj jedan peh da li je bio faul ili nije bio faul Crna Gora ne bi izgubila tu utakmicu. Ovako gledajući ovo Evropsko prvenstvo ne znam zašto se Tadić ljutio ako je Piksi rekao da će da ga stavi drugu utakmicu da počne, da mu treba svjež, da on u 36. godini da jednu izjavu gdje kaže da je najbolji i da je najspremniji. Malo... Ja sam završio karijeru sa 35 godina i znam kakav sam bio kad sam završavao karijeru i nikad to ne bih izjavio. Sa 25 godina da, sa 35 godina bih ćutao i bio bih srećan da budem u krugu reprezentacije. Piksi je pogriješio što mu se nije zahvalio pred ovo Evropsko prvenstvo. Oborio je sve te rekorde koje je ganjao, koje je trebalo da obori. Mislim da je trebalo da mu se zahvali, a poslije već kad ga je poveo i rekao mu da će igrati drugu utakmicu od početka i da on to izjavi poslije utakmice ja bih ga vratio kući u Beograd lagano. To bi mu bio moj odgovor", rekao je Dejan Savićević.

Sa tim se složio i nekadašnji saigrač iz Crvene zvezde Dragiša Binić koji je naglasio da je Savićević u pravu i da takođe smatra da bi reprezentacija dobila na disciplini i čvrstini da je selektor Stojkovič vratio Tadića u Beograd.

"Totalno je u pravu. Nema drugi odgovor. Tako da napravi igrač, to smo mi svi doživljavali i u pravu je Dejo. U 25 bih možda odgovorio, a u 30 i nešto ne jer je to normalno. A drugo nije potvrdio utakmicama koje je igrao za reprezentaciju. Ja bih razumio da je on nosio utakmice, nigdje on meni nije bio vođa u igri. Čak nije ni tip čovjeka koji je vođa u timu. Nije imao nikakvo pravo da kaže da je on najbolji. Lijepo je to da mislliš, ali nije u redu to da uradiš. Mi bi možda napravili, malo bi se stisli. Malo bi napravili neku situaciju da je tako reagovao. Trebalo je da ga odmah vrati i gotovo", dodao je Binić.

Upitan je Savićević i da li misli da bi mogla Srbija dugoročno da igra sa dva napadača. "Srbija ima dva dobra špica i to su Mitrović i Vlahović. Sigurno da Srbija neke utakmice može da igra sa dvojicom u špicu napada. Neke utakmice koje igrate sa jačim protivnikom onda vjerovatno mora se popuniti ta sredina terena ako je protivnik opasniji i može da zaprijeti. U zavisnosti od protivnika trebalo bi da igra jedan špic", završio je Savićević.

