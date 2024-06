Kako je puklo između Tadića i Piksija! Kapiten u klin, selektor u ploču - dok nas sujeta nije uništila!

Evropsko prvenstvo u Nemačkoj prije svega će se pamtiti po neslaganju selektora Dragana Stojkovića Piksija i kapitena Dušana Tadića. Kao da su bili na dva različita turnira. Od reportera MONDA Milutina Vujičića sa EURO2024./

Nakon eliminacije Srbije sa Evropskog prvenstva u Nemačkoj, selektor Dragan Stojković Piksi ponovo je pokušao da u prvi plan stavi samo dobre stvari, objašnjavajući nezadovoljnim navijačima da zapravo treba da budu zadovoljni. Nije to ništa novo, isti je recept koristio i u Kataru, međutim čini se da je sve manje onih koji poput njega nose "ružičaste naočare". To se prije svega sada odnosi na njegove igrače koji su svi do jednog (makar oni koji se nisu krili od medija) kritikovali igru, diskutujući o velikim taktičkim problemima, ostavljajući i crv sumnje da ih je iznenadio plan igre protiv Engleske, Slovenije i Danske. Kada se njihovi utisci razlože, kao da su bili na različitim turnirima...