"Veliki je uspjeh što smo došli ovdje!" Piksi poslije ispadanja: "Nije baš da ništa ne valja!"

Selektor Stojković prokomentarisao igru i rezultate reprezentacije Srbije.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi prokomentarisao je Evropsko prvenstvo, nastup reprezentacije Srbije i remi protiv Danske u posljednjem kolu grupne faze. Taj osvojeni bod značio je i kraj takmičenja za "orlove", koji su grupnu fazu okončali sa dva remija i porazom.

Ipak, selektor Dragan Stojković prokomentarisao je da su bile i dobre stvari u igri reprezentacije, a da su mu osjećanja pomiješana nakon što reprezentacija nije uspjela da savlada Dansku.

"Osjećanja su pomiješana. Žao mi je što nismo napravili mali korak da odemo dalje. Izuzetno sam ponosan na momke, ne sakrivamo glavu u pijesak. Borili su se, istrčali mnogo kilometara. Teška utakmica večeras, 50-50. Oni su bili u prednosti jer su znali da ih neriješeno vodi dalje. Uradili smo sve da prođemo dalje. Odigrali smo dobro, nismo se obrukali i niko nas nije pobijedio 5:0. Protiv Engleza mislim da smo zaslužili više od poraza. Ovo večeras je bilo izuzetno takmičarski. Tražio se jedan gol, nije moglo da bude šansi kao protiv Slovenije. Nije došlo do tog gola. Idemo dalje, glavu gore", kao optimistično rekao je selektor Stojković.

Istakao je selektor Stojković i pozitivne strane u igri Srbije.

"Momci zaslužuju čestitke za trčanje. Mjesec dana smo radili na tome da popravimo defanzivni blok i to je bilo dobro na ovom turniru. Rezultatski da, razočaranje, ali nije kraj svijeta. Pokazali smo dobro lice. Nismo se obrukali, to svi mogu da potvrde. Kad se takmičite... Veliki je uspjeh za srpski fudbal da smo došli ovdje poslije mnogo godina. To niko ne smije da potcijeni. Jeste malo razočaranje zbog neuspjeha, ali sigurno nije da ništa nije dobro i da ništa nije valjalo. Ovdje je bila daleko bolja situacija zdravstveno, nisam imao problema kao u Kataru. Svjesni smo činjenice da je svaka utakmica važna."

Prokomentarisao je selektor Stojković i to što je reprezentacija Srbije koristila veliki broj igrača u startnoj postavi tokom tri meča grupne faze. Na to se nadovezao raspletom u grupi...

"Morate da osvježite ekipu sa par igrača. Vidim da i drugi treneri to rade. Normalne su te stvari u fudbalu. Svi su došli da igraju, nije mesto zagarantovano nikome. Grupa je bila takva da je jedan gol odlučivao, Danska i Slovenija idu dalje bez pobjede. Igračima sve pohvale za ponašanje. Nije to normalan režim života. Treba da izvučemo neke pouke, da analiziramo... Nismo bili vreća za udaranje", rekao je selektor Stojković i osvrnuo se na podršku navijača: "Fantazija! I mediji, i navijači koji su došli. A sjećate se da su svi govorili pred turnir 'Bez podrške'... Nije to tako, ljudi u Srbiji vole fudbal i reprezentaciju. Čini me ponosnim ovih 30-35 hiljada navijača. Zaista smo pokušakli sve i uradili smo šta smo mogli. Samo jedan gol je važan, čak ne ni dva."

