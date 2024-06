Tri godine govorim isto, šta ih uopšte uvodiš!? Rade Bogdanović ljut zbog eliminacije Srbije: Boli me ovo!

Emotivan govor bivšeg reprezentativca poslije eliminacije Srbije.

Izvor: RTS/Screenshot

Srbija je ispala sa još jednog takmičenja u grupnoj fazi i bez pobjede. Remijem protiv Danske, "orlovi" su ostali bez šanse da uđu u nokaut fazu na još jednom velikom turniru. Poslije 0:0 u Minhenu, bivši reprezentativac Rade Bogdanović, poznat po oštrim komentarima, teško je nalazio riječi.

"Naša grupa je grupa neriješenih rezultata, kalkulacija, lošeg fudbala. Odbrana naše selekcije bila je granitna ako se pogledaju parametri, dosta sigurna, može da se nosi sa ozbiljnim igračima. Pričam dakle o odbrambenimi igračima", kazao je Bogdanović.

"Sad sam zbunjen i nervozan, ali bili smo tako blizu, a tako daleko, a to boli. Imali smo svoje probleme, imamo non-stop novu ekipu, nije uigrana. Razočaranje je ovo 0:0, moglo je sa njima da se igra, nisu Danci ništa specijalno. Sa njima se može igrati", dodao je on.

"Nama se ovaj rezultat nije desio, do njega smo došli. Non-stop mijenjanje tima od starta, po trojica-četvorica igrača, pogledajte danas sastav tima. To je neuigrana ekipa. Nismo danas vidjeli nijedan presing kolektivne selekcije Srbije na protivničkoj polovini. Nismo imali ni hrabrost, ni želju da uđemo sa njima u 'fajt', previše je bilo mudrovanja. Imam osjećaj da su svi zadovoljni rezultatom. '0:0' je, pa da vidimo. Trebalo je mnogo hrabrije, to uvođenje trojice, četvorice je varka. Šta ih uvodiš ako nisu uigrani, ako nema uigranih akcija, spremnih da budu ubitačni. Prije tri godine sam rekao da Vlahović i Mitrović ne mogu zajedno. Da sam trener, Vlahović bi imao zabetonirano mjesto na broju 'devet'."

"Imamo grupu igrača na koju se selektor oslanja, imali smo hiljadu problema, ali realno - mučno je to da nisi pritisnuo, da nisi Dance prebio. Treba nekad biti i hrabar, ne na riječima, nego..."