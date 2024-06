"Očekuje nas veliki problem, ostao je samo Saša!" Upozorenje o srpskom fudbalu koje bi trebalo svi da pročitaju

Trener Saša Janković iznio je alarmatne podatke na Radio-televiziji Srbije. Situacija je takva da zahtijeva hitnu reakciju, a neuspjeh reprezentacije nije najveći problem.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/RTS/Screenshot

Poznati srpski trener Aleksandar Saša Janković, doskorašnji selektor Kine a nekadašnji šef stručnog štaba Crvene zvezde, otvoreno je govorio o problemima u srpskom fudbalu poslije eliminacije nacionalnog tima sa Evropskog prvenstva. Temeljno analizirajući, bez ličnih napada usmjerenih ka bilo kome, Janković je upozorio da su alarmi uključeni i da se to može vidjeti u nekoliko situacija koje pozivaju na reakciju. I ona mora da se dogodi brzo.

"Ozbiljno je pitanje i nije za to ni momenat, ni mjesto. Strategija je posebna stvar, hajde da govorimo o sebi, a ne o drugima. Imamo generaciju koja je na 'izlasku' - Tadić, Mladenović, Gudelj, malo mlađi je Mitrović, Mijailović je 30 'plus''... Poslije nje, imamo generaciju sa Novog Zelanda, osam momaka godište 1995, 1996. i Vanju Milinković Savića koji je 1997. godište. Tu su Bleki Milenković, Saša Lukić koji su 1997. Poslije generacije 1997, nama nijedna generacija nije iznjedrila više od dva igrača za prvi tim. U generaciji 1998. imamo Birmančevića i Stojića, u 1999. imamo golmana Petrovića, koji ima nesvakidašnji put i nije bio član mladih selekcija, niti projektovan. Imamo 2000. godište Vlahovića, 2001. imamo Ilića i Strahinju Pavlovića, 2002. imamo Lazara Samardžića i 2003. godište imamo Samardžića koji je odrastao u Njemačkoj. I za kraj imamo 2003. godište Ratkova, koji je tu na dnu ljestvice i došao je da osjeti atmosferu, a inače je godište Belingema. Iza toga nemamo generaciju koja može da 'napuni' A reprezentaciju kao što je to uradila Paunova sa Novog Zelanda."

Na pomen generacije koja je nedavno igrala kadetsko prvenstvo Evrope i stigla do polufinala, Janković je uzvratio.

"To je U-17 generacija. Imamo prije toga U-21 selekciju koja se nije plasirala na Evropsko prvenstvo, imamo i U-19 reprezentaciju koja se takođe nije plasirala na Evropsko prvenstvo", rekao je Janković.

"Ostao je samo Saša Lukić"

Izvor: MN PRESS

Ukazao je na to da Srbija ima sve manje igrača na najvišem nivou evropskog fudbala.

"Nemamo igrača na top nivou, imamo samo Sašu Lukića u Fulamu u Premijer ligi, samo Matića na zalasku karijere u Francuskoj. Imamo jednog igrača u Holandiji, Kristijana Belića, malog Borisa Popovića u Belgiji. Tamo smo ranije imali po 10-15-20 igrača u tim ligama, danas tamo nemamo nikoga".

Srpski igrači više ne igraju u najboljim timovima.

"Umjereniji sam bio i poslije Lisabona, a reći ću vam i sada umjereno da će nam sve teže i teže biti da se kvalifikujemo za bilo koje sljedeće veliko takmičenje i zato imam veliki respekt prema samom prisustvu naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu, iako stavljam tačku iza našeg učešća kao neuspjeh, jer to mora da bude neuspjeh. Ako poslije prvenstva na kojem učestvuju 24 ekipe i samo osam odlazi kući, vi budete među tih osam koje idu kući, onda ne možete da budete zadovoljni. Ipak, smatram da je veliki uspjeh što smo se tamo našli, mnogo je bitno da se održi kontakt sa 'top' nivoom evropskog i svjetskog fudbala na ovaj način. Da naši igrači kapitalizuju ovaj stres, da ga pretvore u iskustvo, da nam to pomogne da sutra lakše pobijedimo Grčku i Moldaviju na strani, ekipe koje mogu da vam otkinu neki bod. Da se tako razvijamo. Ipak, strateški imamo problem i o tome više volim da pričam kada imamo rezultat, a ne kada ga nema."

"Očekuje nas veliki problem"

"Dobri rezultati reprezentacije, kvalifikovanje za Svetsko prvenstvo i Evropsko prvenstvo, 'A' grupa Lige nacija, uspjesi Crvene zvezde, Liga šampiona, Partizanovi nastupi u Evropi, sve to lako može da zamaskira veliki problem koji nas čeka. Strateški smo po malo svake godine od top nivoa, koji brzo ide napijred.Očekuje nas veliki problem ako nešto ne uradimo i moramo da razmišljamo o tome zašto nam je broj igrača na top nivou, na top ligama nekad bio po 10-15-20... Imali smo ih do prije pet-šest godina, sada je tu samo Saša Lukić u Fulamu. Prisustvo naših igrača u drugim ligama je u slobodnom padu. Sada se to ne vidi, je se gleda da li ćemo sve sručiti na Piksija ili Džajića, a nije u tome poenta", dodao je Janković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!