"Kako je ovo teško, dajte mi sekund!" Dušan Tadić jedva došao sebi kad je čuo riječi Radeta Bogdanovića!

Kapiten Srbije veoma teško podnio loš nastup "Orlova" na Evropskom prvenstvu, kao i svoj status rezerve u dvije utakmice. /Od izvještača MONDA sa Evropskog prvenstva, Milutina Vujičića./

Kapiten Srbije Dušan Tadić veoma je emotivno govorio poslije eliminacije Srbije sa Evropskog prvenstva u remiju protiv Danske. Iako se trudio da ne bude iskren, jer je rekao da to nije dobro raditi, on je ipak u nekoliko trenutaka zastajao, tražeći riječi. Iako se smijao, nije mu bilo do osmijeha. Prije svega, kada je bio upitan za svoju ulogu i za to što je opet bio rezerva.