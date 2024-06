"To je vaša stvar, neću ja to da radim!" Miloš Veljković priznao: Iznenadio me sastav Srbije!

Miloš Veljković iznenađen zbog dva detalja sa meča!

Reprezentacija Srbije završila je učešće na Evropskom prvenstvu u fudbalu remijem protiv Danske, a sa dva boda zauzela je četvrtu poziciju u grupnoj fazi. Preostala tri tima takmičiće se među 16 najboljih na kontinentu, a Srbija ima za čim da žali - može se to zaključiti i iz izjava defanzivca Miloša Veljkovića koji smatra da je Srbija mogla bolje.

Prije svega u prvom dijelu meča protiv Danske. Iznenadio ga je sastav reprezentacije na početku meča, zatim i previše pasivna igra do poluvremena, a kada se sve stavi na gomilu nije želio da ocijeni nastup Srbije. Iako je on bio dio uspješnijeg dela tima - odbrane, Veljković je pričao odobroj defanzivi čitavog tima.

"Nemam ocjene, to je vaša stvar. Neću ja to da radim", rekao je Miloš Veljković kada je upitan da prokomentariše i ocijeni cjelokupan nastup Srbije na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu. Pouzdani defanzivac koji je odigrao tri dobra meča u dresu reprezentacije istakao je još i da su ga iznenadile dvije stvari - sastav Srbije i Novak Đoković.

"Mister je probao, ubacio je nove igrače... Jeste me malo iznenadilo, ali to je to. Ne možemo ništa da mijenjamo, to je odluka Mistera", rekao je Veljković i prokomentarisao podršku najboljeg tenisera svih vremena: "Iznenadio me je dolazak Novaka Đokovića, bila je to velika stvar za nas."

Što se tiče same utakmice Miloš Veljković smatra da je Srbija mogla bolje!

"Mislim da smo prvi dio meča odigrali malo pasivno. Nismo kreirali dovoljno šansi da postignemo gol. Branili smo se kako treba, kao tim. U drugom dijelu smo kreirali šanse, Lukin gol je bio iz malog ofsajda. Imali smo još šansi... Naravno da nismo zadovoljni. Dali smo sve od sebe. Treba da se gleda kao tim - branimo se i napadamo kao tim. Neću uopšte da dijelim to. Ostaje između nas šta smo pričali sa selektorom. Razočarani smo, naravno, htjeli smo više. Dali smo sve od sebe. Sa loptom smo mogli bolji, da budemo mirniji u posljednjem dodavanju. Takve stvari odlučuju", rekao je defanzivac.

