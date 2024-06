Selektor Srbije obratio se medijima u Njemačkoj nakon ispadanja Srbije!

Izvor: MN PRESS

"Šta sada? Idemo kući!", rekao je Dragan Stojković Piksi na otvaranju konferencije za novinare poslije remija protiv Danske i eliminacije Srbije. Fudbalska reprezentacija odigrala je bez pogodaka u posljednjem kolu grupne faze i tako uz dva osvojena boda završila takmičenje u grupi iz koje tri tima prolaze među 16 najboljih u Evropi.

Da li će ostati selektor i nakon takvog učinka? "To nije pitanje za mene i nemam nikakve klauzule. Nemam čega da se stidim. Idem uzdignute glave. A to što se nisi kvalifikovao za drugu rundu, kakve veze ima, to je fudbal, to je sport. Gdje smo mi nešto pogriješili, da se nismo borili, trčali, dali sve od sebe. Imamo strahovit napredak u defanzivi, uložili smo ogroman rad u posljednjih mjesec dana i mislim da smo uspjeli u tome. Nema razloga da ovo bude tragedija, niti ih ima", ističe Piksi.

Navijači su zviždali... "I ja sam nezadovoljan, ne očekujete da vas dižu u nebo, da vas ljube i grle, ali nikad nemojte da zaboravite da je Srbija poslije 24 godina na Evropskom prvenstvu. Nismo mi Bogom dani da pobijedimo svaku ekipu, to su navijačke strasti. Pružili smo po meni sve što smo mogli u ovom momentu i to je to. Ne možete nikoga da krivite što je situacija ovakva kakva jeste. To je tako", rekao je selektor Stojković.

Vidi opis "To nemojte mene da pitate!" Piksi progovorio i o svom ugovoru: Ljudi, kakva tragedija!? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: RONALD WITTEK/EPA Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: RONALD WITTEK/EPA Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: ANNA SZILAGYI/EPA Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MOHAMED MESSARA/EPA Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MOHAMED MESSARA/EPA Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: ANNA SZILAGYI/EPA Br. slika: 10 10 / 10

"Razočaranje zbog rezultata koji nam je falio, utakmica je bila izjednačena, ujednačena, tražila se šansa, gol. Danska je u sveopštoj prednosti jer su znali da im je nerešeno dovoljno za prolaz. Nije tragedija. Nismo bili vreća za udaranje, Srbija je pokazala dobro lice. Grupa je bila izuzetno izjednačena, praktično dvije ekipe idu sa tri nerešena rezultata dalje. Ovo nije tragedija, već sport, fudbal i treba da budemo ponosni."

Da li je bio penal? "Vidio sam i žalio sam se na odluku sudije, ali znate da se takve stvari događaju u fudbalu. Igrači nekad razmišljaju drugačije", ispričao je.

Zašto je Srbija imala toliko problema da stvori šanse?

"Danska je jak tim i današnja utakmica je bila izjednačena, i kada govorimo o sastavu timova, o igri. Nije jednostavno, uradili smo sve što smo mogli. Uveo sam tri ili četiri napadača, ali da biste to napravili, trebate imati kvalitetne lopte, dobre šanse. Igrali smo hrabro, pokušali najbolje što smo mogli, ponekad naprosto nije jednostavno. Da je bilo jednostavno, meč bi bio gotov sa pet, šest, sedam golova. Doći do jednog gola je teško, a on može sve da promijeni", zaključio je na kraju Piksi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!