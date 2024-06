"Nismo zaslužili da idemo dalje!" Mitrović ima poruku za "eksperte": A to što pričaju...

Aleksandar Mitrović goovorio o igri reprezentacije Srbije, saudijskom fudbalu i razlozima zašto Srbija ne ide dalje. /Od reportera MONDA Milutina Vujičića sa EURO2024./

Srbija je ispala sa Evropskog prvenstva već u grupnoj fazi zato što je u tri utakmice postigla samo jedan gol. To je i ukratko najveći razlog zbog čega se "orlovi" vraćaju kući - iako su imali daleko veće ciljeve - i čini se da su svi složni i u ocjeni da nisu ni zaslužili više od toga.

"Očigledno nismo zaslužili. Sve je moglo bolje. Na kraju krajeva, uvijek završiš tamo gdje zaslužuješ. Mi nismo zaslužili, to je to. Stvarali smo puno šansi, a nismo davali golove? Očigledno je da nismo bili na nivou. Nismo bili dobri defanzivno u Kataru, a sada u Njemačkoj ofanzivno. Nismo stvarali šanse što je bila naša vrlina, danas je dosta falilo lucidnosti i kreacije u zadnjoj trećini, bili smo bezopasni. Na tri utakmice nismo stvorili mnogo šansi", rekao je bez ustezanja Aleksandar Mitrović.

I ovoga puta mnogo se pričalo o individualnom kvalitetu reprezentacije Srbije, dok je onaj timski nedostajao. Stara ispričana priča o srpskoj reprezentaciji: "Imamo igrački kvalitet. Ali, timski i sve što ide uz tim, nismo pokazali. Kao što sam već rekao, poslije tri utakmice završiš tamo gdje treba jer je ovo timski sport jer nismo bili dobri ofanzivno. Defanzivno je izgledalo čvršće, ja na čelu nisam donio ono za šta sam na terenu", poručio je Mitrović i rekao da ne razmišlja u ovom trenutku da se oprosti od dresa sa državnim grbom.

"Da li ću ostati u dresu Srbije? Bože zdravlja, vidjećemo, rano je za te priče, mislim da treba da pustimo da prođe vrijeme, ohladimo glave, ne treba vruće glave donositi odluke. Pričaću sa porodicom, saigračima, vidjeću… Za sada sam tu i Bože zdravlja ostaću".

Mnogo kritika je tokom turnira bilo na račun igrača iz lige Saudijske Arabije, što se nije odnosilo samo na Aleksandra Mitrovića i Sergeja Milinković-Savića, nego i na druge poput Marcela Brozovića:

"Ma, koja liga slabija… Svi koji su igrali fudbal znaju da se fudbal svuda igra, pogledajte reprezentacije kao Slovenija i Gruzija. Ne igraju u najboljim ligama, a pokazali su kako se igra fudbal. Kod mene se igra napadački, ko je gledao arapski fudbal, nije to na nivou Premijer lige, ali je na dobrom. Ja se fizički i mentalno osjećam jako dobro. Ja sam neko ko vodi računa o sebi i svom tijelu, profesionalac sam i želim da dajem golove, više… Ti argumenti su za neke stručne ljude", poručio je srpski napadač.

Takođe, Mitrović je rekao da nije očekivao da Tadić i neki drugi noseći igrači reprezentacije Srbije ostanu na klupi, dodavši da je to pitanje za selektora, dok je o penalu rekao da je to - pitanje za sudije. "Imali smo sastanak sa sudijama gdje nam je objašnjeno da će svaki kontakt i povlačenje biti sankcionisano penalom, osjetio sam da me vidno povukao, tako da je pitanje za njih zašto nisu gledali snimak. Slična situacija kao u Rusiji (nedosuđeni penal protiv Švajcarske, prim. aut.)", rekao je Mitrović.

