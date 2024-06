"Kažu mi da ulazim u igru, pa me vrate na klupu!" Dušan Tadić i Piksi će poslije ovoga teško nazad na staro!

Dušan Tadić progovorio o svom odnosu sa selektorom Stojkovićem.

Izvor: MN PRESS

Kapiten Srbije Dušan Tadić veoma je emotivno podneo eliminaciju reprezentacije sa Evropskog prvenstva. Iako se u njegovom iskrenom razgovoru sa novinarima "podvukao" i poneki osmijeh, bilo je iz aviona jasno da ni njemu, ni bilo kome nije do osmijeha. Nakon svog možda posljednjeg takmičenja i nastupa za Srbiju, za koju je igrao 111 puta za 16 godina od debija, Tadić je "otvorio" dušu novinarima o svemu što su ga pitali.

Iskreno je pričao i o škakljivoj temi - svojoj izjavi poslije Engleske da smatra da je najbolji, najspremniji igrač i da zaslužuje da igra od prvog minuta. Na tom meču iritirala ga je odluka selektora Stojkovića da ga stavi od starta među rezerve, što se dogodilo i u utorak, u meču protiv Danske.

"Ne kajem se, isto bih rekao. Nisam htio nikoga da uvrijedim", rekao je Tadić. Novinari su ga na to pitali da li su mu saigrači nešto rekli? "Šta da mi kažu na to? Nikoga nisam hteo da povrijedim, već samo da pokažem samopouzdanje neko i da malo razmrdam ekipu", kazao je kapiten Srbije.

"Da sam trener i igrač, voleo bih da igrač kaže nešto. Mislim da smo svi mi napravili karijere jer smo mislili za sebe da smo najbolji mogući. Ako je problem da sam rekao nešto javno, OK, ali stvarno to mislim. Imam neke stvari koje sam postigao iza sebe, uz pomoć saigrača, timski sam igrač i hoću da uradim sve za ekipu. Možda se nekome nije svidjelo to što sam rekao, možda je zvučalo grubo, arogantno, ko god da me poznaje zna ko sam i šta sam, da težim ka tome da budem ispravan, da kažem šta mislim. Stvarno ne mislim da je to nešto loše uticalo".

"Ja se zagrijavam, pa mi se kaže 'Hej, odmori'"

Otkrio je Tadić još jedan detalj za koji se malo znalo, a koji se dogodio u poluvremenu te utakmice. "Tu utakmicu nisam počeo, bilo mi je naravno krivo, ali nebitan sam ja, vidio sam da mogu da pomognem ekipi. Onda se dešava da mi se kaže na poluvremenu 'E, ulazite ti i Ilić', a ja se zagrijavam na pun gas, pa mi se kaže 'E, ti odmori, samo će Ilić'."

Kako je došlo do tog obrta i pogoršanja njegovog statusa kod selektora?

"Ne znam, normalno je onda da ćeš biti povrijeđen, nisam htio nikoga da omalovažim, uvrijedim. Ko god me poznaje zna da nije tako, već da sam htio da preuzmem odgovornost i da igračima isto dam samopouzdanje. To je bila poenta cijele priče, ne da ja tu nekome govorim. Naravno da je strana priče da to ne treba da govoriš za sebe, drugi su tu da pričaju, sve to stoji", dodao je kapiten Tadić.

