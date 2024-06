Tadić ostao bez riječi, pa se uhvatio za glavu! Kad su pomenuli Radeta Bogdanovića ovako je reagovao!

Kapiten fudbalske reprezentacije morao da izabere prave riječi u teškom trenutku, dok je Rade iz Beograda "bljuvao vatru".

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Fudbalska reprezentacija Srbije završila je učešće na Evropskom prvenstvu zauzimanjem četvrtog mjesta u svojoj grupi, a dan kasnije u centru pažnje nalaze se selektor Dragan Stojković i kapiten Dušan Tadić. Obojica su se nekoliko puta oglasili poslije remija protiv Danske, a obojica su se našli na udaru nekadašnjeg fudbalera Radeta Bogdanovića, koji je iz televizijskog studija komentarisao "orlove".

Istina - iz različitih razloga! Po selektoru Draganu Stojkoviću udarao je iz svih oružja, a kapitenu Dušanu Tadiću poručio da je trebalo ranije da se povuče kako ne bi doživljavao da mečeve gleda sa klupe. I na to je Dušan Tadić odgovorio iz Njemačke, ali tek nakon što je uzeo pauzu od nekoliko sekundi, počešao se po glavi i pronašao prave riječi....

"Kako je ovo teško... Samo sekund, izvinite", rekao je Tadić na to. Ubrzo je pronašao odgovor koji je želio. "Mislim da sam zaslužio bolji tretman, da bih mogao više da pružim ekipi, jer sam timski igrač, hoću da pomognem timu. Nisam bitan ja uopšte u ovoj priči, već je bitno šta donosiš i šta značiš na terenu. Da sam igrao više, mislim da bih mogao više da pružim, naravno. Odluka je takva, šta god da se dešava. Gledam u Hrvatskoj Modrića, tri godine je stariji od mene i uglavnom je svaku utakmicu na terenu, nebitno kakva da je situacija. Tu sam, igram koliko treba da igram i koliko mi se kaže, ja ću da igram i to je to", rekao je kapiten reprezentacije Srbije. Pogledajte njegov razgovor sa medijima:

Pogledajte 07:37 Dušan Tadić izjava Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

U nastavku razgovora sa medijima Dušan Tadić je otkrio da mu se nije često dešavalo da tek sat i po vremena pred utakmicu sazna sastav koji će istrčati na teren, što je na EURO 2024 bio slučaj u timu Srbije. Dva puta za njega nije bilo mjesta u startnoj postavi, pa se sa razlogom navijači pitaju da li razmišlja o kraju reprezentativne karijere.

Odluku o tome donijeće nakon što razmisli i analizira sva dešavanja u nacionalnom timu, a analizu bi morali da sprovedu i Fudbalski savez Srbije i selektor Dragan Stojković Piksi.