Zvezda "krade" igrača Partizanu!

Srpski šampion mogao bi da dobije veliko pojačanje u napadu pred novu sezonu.

Izvor: Instagram/eguerreroo9/printscreen

Crvena zvezda trenutno obavlja drugi deo priprema za novu sezonu, a klupski čelnici rade na tome da Vladan Milojević ima još jači igrački kadar kada počnu takmičarski izazovi. Nekoliko pojačanja već je obezbijeđeno, na nekoliko potpisa trenutno se radi, a sa drugog kraja sveta stiže vijest o o bombi - navodno je Crvena zvezda spremna da otme Eduarda Gerera, fudbalera kojeg je Partizan "pikirao" kao zamjenu za Mateuša Saldanju!

Kako prenosi "El Marcador TV", odnosno njihov novinar Roni Vargas Vargas, Crvena zvezda želi da u svjim redovima ima još jednog reprezentativca Paname, nakon što je nedavno ugovor potpisao Puma Rodrigez koji je već otputovao sa timom na na drugi dio priprema u Rusiju.

Eduardo je ponikao u klubu Čoriljo iz rodne Paname, ali se nakon samo jedne seniorske sezone preselio u evropski fudbal. Prešao je u Makabi iz Tel Aviva, prvo na pozajmicu a zatim i u transferu teškom 130.000 evra. Ređale su se pozajmice u Beitar Tel Aviv, Hapoel Jerusalim, Beitar Jerusalim i Zorju iz Luganjska, koja ga je na kraju i otkupila.

Ukrajinci tim platio ga je pola miliona evra u jeto 2023. godine, a kao igrač Zorje imao je priliku da kratko sarađuje sa srpskim trenerom Nenadom Lalatovićem. Pošto je Gerero prethodnih dana pominjan kao potencijalno pojačanje Partizana, bivšpi trener Crvene zvezde već je iznio svoj sud o njemu.

"Nije me zvao Aleksandar Stanojević da od mene dobije još neku informaciju o Gereru. Možda nije htio da me stavlja u nezgodnu situaciju. Jeste Stanoje sa drugog kraja Topčiderskog brda, ali ja njega baš gotivim. Uvijek sam pričao da je on jedan od najboljih trenera u Superligi, možda i najbolji. Rekao bih mu iskreno šta mislim", rekao je Lalatović za MozzartSport i dodao:

"Uh, taj Gerero je odličan igrač. On je pravi golgeter, ali nije fokusiran samo na protivnički šesnaesterac. Dovoljno je brz i kvalitet da traži dubinu iza protivničke odbrane. Tu je izuzetno jak. Zna da igra, prilazi po loptu. Pravio bi ozbiljnu razliku u našoj ligi, jer je upotrebljiv i protiv rivala koji vas čekaju u bloku, nisko. Baš bi bio veliko, veliko pojačanje za Partizan. I za Partizan i za Crvenu zvezdu. Momak je pravi karakter. Tvrdim da ne bi pravio probleme u svlačionici ili u timu. Profesionalac je, posvećen, spreman. Kao trener sa takvim igračima ne možete da imate problema. Još uz sve to je kvalitet."

Bio je reprezentativac Paname u mlađim kategorijama, a od 2017. godine igra za seniorski tim svoje zemlje. Do sada je upisao 13 mečeva i jedan gol, prije nekoliko dana protiv Bolivije na Kopa Amerika. Panamu u četvrtfinalu takmičenja čeka meč protiv Kolumbije, a ukoliko bi zabilježili trijumf u polufinalu bi igrali protiv boljeg tima iz meča Brazil - Urugvaj!

Specijalizovani sajt "transfermarkt" procjenjuje Gerera na 1.200.000 evra, ali je jasno da ga Ukrajinci ne bi pustili za taj novac, posebno ne nakon dobrih igara za reprezentaciju. Ostaje da se vidi koliko će crveno-bijeli morati da plate za njegovu slobodu i da li će transfer pokušati da "završe" odmah nakon Kopa Amerike. Sigurno bi i Puma Rodrigez mogao da bude Zvezdin adut, jer je u nacionalnom timu saigrač Gereru.